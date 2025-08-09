100 niños tendrán la oportunidad de entrenar gratis con Juan Arango y Renny Vega en el “Campamento de las Leyendas”

Un centenar de niños y niñas entre 6 y 17 años tendrán la oportunidad de entrenar gratuitamente con dos íconos del fútbol venezolano: Juan Arango y Renny Vega, en el esperado “Campamento de las Leyendas”, una iniciativa impulsada a través de un concurso por la cadena de farmacias Maraplus.

El campamento se desarrollará del 18 al 22 de agosto en la zona norte de Maracaibo, y ofrecerá sesiones de entrenamiento de alto nivel, consejos técnicos y vivencias compartidas con dos referentes históricos de la Vinotinto. La actividad busca fomentar el deporte, la disciplina y el sueño de llegar al fútbol profesional desde temprana edad.

¿Cómo participar?

La dinámica para optar a uno de los 100 cupos es sencilla y creativa:

-Realizar una jugada de fútbol en cualquier sede de Maraplus (farmacia, pasillo o cancha de pádel).

-Usar un balón, una botella o cualquier objeto que simule una pelota.

Grabar el momento, seguir a @maraplus.ve en Instagram, etiquetar el video y subirlo con el hashtag #CampamentoDeLasLeyendas.

Los seleccionados serán anunciados a través de las redes sociales oficiales de Maraplus, en una convocatoria que ya ha generado entusiasmo entre familias y comunidades deportivas de la región.

Formación con propósito

El “Campamento de las Leyendas” representa una oportunidad única para que jóvenes talentos vivan una experiencia cercana al fútbol de élite, guiados por dos figuras que marcaron época en la selección nacional. Más allá del entrenamiento, el encuentro busca inspirar, motivar y sembrar valores a través del deporte.

