Domingo 12 de octubre de 2025
Al Dia

12 de octubre: Conmemorando la resistencia de los pueblos indígenas

Este día invita a la reflexión sobre la importancia de la diversidad y el respeto por los derechos humanos

Por Christian Coronel

12 de octubre: Conmemorando la resistencia de los pueblos indígenas
El Día de la Resistencia Indígena, que se conmemora el 12 de octubre en Venezuela, es una fecha significativa en la que se recuerda la resistencia de los pueblos indígenas frente a la colonización y la opresión.

Esta jornada no solo marca el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, sino que también simboliza el inicio de un largo proceso de lucha por la supervivencia cultural, social y política de las comunidades originarias.

La conmemoración del Día de la Resistencia Indígena busca visibilizar las injusticias históricas que han enfrentado los pueblos indígenas, así como sus esfuerzos por preservar sus tradiciones, lenguas y territorios.

A través de diversas actividades, como talleres, exposiciones, y eventos artísticos, se promueve el reconocimiento de la riqueza cultural que aportan estas comunidades a la sociedad. Además, este día invita a la reflexión sobre la importancia de la diversidad y el respeto por los derechos humanos.

Es un momento para escuchar las voces de los pueblos indígenas, quienes continúan luchando por su autonomía y por el reconocimiento de sus derechos en un mundo que a menudo ignora sus necesidades y aspiraciones.

El Día de la Resistencia Indígena es una oportunidad para celebrar la resiliencia de los pueblos originarios y para abogar por un futuro en el que se reconozcan y respeten sus derechos y su dignidad.

Es un llamado a la acción para construir sociedades más justas e inclusivas, donde la diversidad cultural sea valorada y protegida.

Foto: Oriana Reyes

Noticia al Día

Noticias Relacionadas

Al Dia

Festival de Lucha Olímpica reunió a jóvenes talentos con miras a los Juegos Deportivos Nacionales Comunales

La actividad forma parte del plan de impulso deportivo que promueve la Gobernación del Zulia a través del IRDEZ
Al Dia

Mega incendio en Perú: cuatro heridos y más de 300 damnificados

Un incendio de gran magnitud se desató este sábado en Lima, Perú, arrasando más de un centenar de viviendas en…
Al Dia

Cientos de camiones con ayuda humanitaria llegan a Gaza desde Egipto

La operación se enmarca en la primera fase de un plan de paz estadounidense
Al Dia

Luis Caldera en la 48ª Feria Expocomercial Ganadera de Rosario de Perijá: "Esta es una muestra de la Venezuela y el Zulia potencia"

La 48ª edición de la Feria Expocomercial Ganadera del municipio Rosario de Perijá, del estado Zulia, es una muestra de…

