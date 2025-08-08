Viernes 08 de agosto de 2025
Al Dia

1xBet organizó una fiesta para aficionados durante el partido Caracas vs Deportivo Táchira

Los aficionados vivieron momentos inolvidables con el emocionante fútbol, y 1xBet hizo que esos momentos fueran aún más emocionantes.

Por Isidro Lopez

1xBet organizó una fiesta para aficionados durante el partido Caracas vs Deportivo Táchira
1xBet organizó una fiesta para aficionados durante el partido Caracas vs Deportivo Táchira
El 2 de agosto, los dos clubes más laureados de Venezuela se enfrentaron en la 5ª jornada del Torneo Clausura. El encuentro fue intenso: El Caracas evitó heroicamente la derrota en el tiempo añadido, mientras que el frustrado centrocampista del Táchira Maurice Cova vio la segunda tarjeta amarilla y tuvo que ver el resto del partido desde la grada.

Los aficionados vivieron momentos inolvidables con el emocionante fútbol, y 1xBet hizo que esos momentos fueran aún más emocionantes. Como patrocinador principal del Caracas, la marca organizó divertidas actividades durante el partido, en el estadio se instaló una zona especial con un presentador en la que los espectadores podían participar en concursos y ganar grandes premios.

Para conseguir merchandising de la marca, sólo había que registrarse en la plataforma 1xBet. En la zona de juegos, los fans podían sentirse como auténticas estrellas, ¡jugar al futbolín y conseguir regalos de marca solo por publicar una historia con el juego!

La barra de cócteles de la zona de copas también contribuyó a animar el ambiente. Los aficionados podían conseguir bebidas gratis haciendo unas cuantas cosas sencillas: registrarse en 1xBet, seguir en Instagram y Facebook. Los aficionados más apasionados recibieron cócteles por participar en un divertido cuestionario sobre el equipo, como cuántas veces ha ganado el Caracas el campeonato venezolano o quién es el jugador más famoso de la historia del club.

Los aficionados quedaron entusiasmados con las actividades de 1xBet, y aún hay más eventos en camino. El 17 de agosto, durante el partido en casa del Caracas contra el Portuguesa, la casa de apuestas volverá a instalar una zona especial para aficionados con un sorteo de grandes premios. Además, durante los partidos del 10, 24 y 31 de agosto, habrá varios eventos online. Sigue a @1x_venezuela en Instagram para estar conectado con tu equipo favorito y con la mejor marca de apuestas del mundo.

1xBet organiza regularmente sorteos de entradas para los partidos del Caracas. Antes del partido contra el Deportivo Táchira, 8 aficionados ganaron asientos gratis en las gradas, ¡y dos afortunados ganadores pudieron ver el partido desde asientos VIP! Sigue las redes sociales de la marca para no perderte nuevos sorteos. ¡Puede que la próxima vez seas tú el invitado de la sala VIP!

Regístrate en la plataforma 1xBet, recibe generosos bonos de bienvenida y realiza pronósticos con las mayores probabilidades. Todos los métodos de pago populares están disponibles para depósitos y retiros rápidos, incluyendo transferencias bancarias, monederos electrónicos y criptomonedas.

Ten en cuenta que las apuestas deportivas pueden ser emocionantes, pero 1xBet anima a los mayores de 18 años a jugar de forma responsable.

