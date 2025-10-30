Netflix ha revelado el tráiler oficial de su nueva serie documental, “50 SEGUNDOS: El caso Fernando Báez Sosa” , una producción de tres episodios que se adentra en el brutal asesinato del joven ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020. El esperado estreno de éste documental está programado para el próximo 13 de noviembre.

El asesinato de Fernando Báez Sosa, a manos de un grupo de jóvenes rugbiers se convirtió en uno de los casos más impactantes y dolorosos de la historia judicial argentina reciente. Fernando, un estudiante de 18 años, fue atacado a golpes y patadas a la salida del boliche "Le Brique", en un acto de violencia "extrema que fue capturado en video y rápidamente se viralizó.

Este trágico suceso no solo generó una ola de indignación nacional e internacional, sino que también desató un profundo debate social sobre la violencia, el clasismo y la intolerancia en Argentina.

Imagen: redes sociales

La serie documental, dirigida por Martín Rocca y producida por Fábula, promete una descripción detallada y sensible de los acontecimientos dónde se podrán observar testimonios inéditos, imágenes de archivo y material exclusivo del proceso judicial.

El proceso judicial y las condenas a los "Rugbiers"

El homicidio de Fernando ocurrió en el verano de 2020 frente a la discoteca de Villa Gesell, tras una breve confrontación en el interior del local. La golpiza fatal por parte de los jóvenes rugbiers, que culminó con un traumatismo de cráneo como causa de muerte, conmocionó al país.

El juicio, que se extendió por más de un mes a principios de 2023, puso a los ocho acusados ​​frente a las cámaras por primera vez desde el crimen. El veredicto del Tribunal Oral en lo Penal N° 1 de Dolores fue el siguiente:

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron culpables de homicidio doblemente agravado y condenados a cadena perpetua.

Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron condenados a 15 años de prisión al comprobarse que fueron culpables por omisión.

El caso Báez Sosa trascendió lo legal para traspasar las fronteras y las barreras de la sociedad, dónde la violencia no es una opción y antivalores como la intolerancia, el racismo y el clasismo no deben ser factores determinantes a la hora de tomar decisiones.

La tragedia de Fernando, un joven estudiante con sueños truncados en tan solo "50 segundos", es un recordatorio doloroso de que la vida debe ser el valor supremo.

Noticia Al Dia / Arelys Munda