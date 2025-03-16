58 años formando líderes globales; el Centro Electrónico de Idiomas celebra su aniversario en Maracaibo

El Centro Electrónico de Idiomas (CEI) (@cei_maracaibo) de Maracaibo celebra con orgullo su 58 aniversario, consolidándose como una institución clave en la formación de profesionales bilingües y ciudadanos globales en la región zuliana. Desde su fundación, el CEI ha sido un referente en el ámbito lingüístico, transformando positivamente la vida de miles de estudiantes que han pasado por sus aulas. A través de sus programas de idiomas, ha abierto un abanico de oportunidades académicas, laborales y culturales para los zulianos.

La directora académica del CEI, Beatriz Fernández de Rojas y el equipo de coordinadores. Foto: Xiomara Solano

Gracias a su enseñanza, muchas personas han alcanzado un notable desarrollo profesional, especialmente al dominar el inglés, lo que ha sido clave para mejorar su calidad de vida en diversas partes del mundo. El CEI ha sido reconocido por su dedicación a la excelencia educativa, adaptándose continuamente a las nuevas tendencias y tecnologías. Su equipo de docentes altamente capacitados y su enfoque personalizado han permitido a los estudiantes adquirir habilidades comunicativas fuertes y una mayor confianza en sí mismos.

Aprender idiomas es muy importantes en la actualidad. Foto: Xiomara Solano

En este sentido, el CEI ha obtenido una certificación internacional ACEET, destacándose por la calidad y la eficacia de sus programas. Además, todos sus programas están alineados con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), lo que garantiza su alta calidad y su cumplimiento con los estándares internacionales de enseñanza de idiomas.

Niños, jóvenes y adultos pueden aprender en el CEI. Foto: Xiomara Solano

A lo largo de los años, el CEI ha forjado alianzas estratégicas con empresas, instituciones educativas y organizaciones internacionales, lo que ha ampliado su influencia en la comunidad zuliana. Su aporte al desarrollo del capital humano y al fomento del intercambio cultural lo ha establecido como un pilar en la región.

En su 58 aniversario, el CEI reitera su compromiso de seguir formando líderes globales y promoviendo el aprendizaje de idiomas como una herramienta esencial para el crecimiento personal y profesional.

Buen ambiente de estudio en el CEI. Foto: Xiomara Solano

Los cursos están diseñados para cada edad. Foto: Xiomara Solano

Lee también: Ruedas Darío 4×4 reinaugura sus espacios para ofrecer confort y tecnología de punta