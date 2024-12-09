58 medallas conquistó el Zulia en los Juegos Paranacionales Oriente 2024

Con una delegación de 84 paratletas de 9 deportes adaptados, el Zulia cosechó 21 medallas de oro, 20 de plata y 17 de bronce de la tabla general de la contienda que se desarrolló del 1 al 8 de diciembre en los estados Monagas y Anzoátegui.

Durante el desarrollo de la competición nacional, la representación regional alcanzó la sexta posición entre los estados que conforman el medallero, siendo Caracas el estado mayor laureado.

Bajo los lineamientos del Gobernador Manuel Rosales Guerrero a través de la Secretaría de Deportes y el Instituto Regional de Deportes que dirige Arturo Moreno, la delegación regional que nos representó con honor y gallardía en tierras orientales pudo demostrar el potencial de quienes participaron en nombre de nuestra bandera en las disciplinas de ajedrez visual, paratletismo, fútbol de sala T21 (Síndrome de Down), fútbol de sala T20 (Discapacidad Intelectual), baloncesto sobre silla de ruedas, parapowerlifting, paranatación, parataekwondo y goalball.

Noticia al Día / IRDEZ

