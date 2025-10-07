7 de octubre: Se cumplen dos años del brutal ataque de Hamás a Israel

Este martes 7 de octubre se cumplen dos años (2023) del brutal ataque perpetrado por el grupo islamista Hamás en contra del pueblo de Israel.

Combatientes irrumpieron por tierra, mar y aire: en motocicletas y camionetas, en lanchas rápidas y utilizando parapentes motorizados.

Los asaltos dejaron alrededor de 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y 251 personas fueron tomadas como rehenes. Hoy en día, siguen en cautiverio 45 ciudadanos.

La operación tuvo como blanco instalaciones militares, comunidades agrícolas (los kibutz) y el festival de música Nova, que se celebraba en ese momento cerca de la frontera con Gaza.

Después de esto, Israel lanzó una amplia ofensiva militar sobre la Franja, prometiendo desmantelar por completo a la organización islamista.

Según reportes locales, la ofensiva israelí en Gaza ha causado más de 66.000 muertos y 170.000 heridos en dos años. Por su parte, Hamás sigue reteniendo a 48 rehenes.

🕯️ At this very moment, two years ago, Israel faced the darkest day in its history.

On October 7th, Palestinian Hamas jihadists invaded our land — murdering, burning, and kidnapping innocent men, women, and children.



Two years later, we remember October 7th — we remember the… pic.twitter.com/z9cffZeJXv — Israel ישראל (@Israel) October 7, 2025

Noticia al Día / Euronews