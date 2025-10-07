Martes 07 de octubre de 2025
Al Dia

7 de octubre: Se cumplen dos años del brutal ataque de Hamás a Israel

Los asaltos dejaron alrededor de 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y 251 personas fueron tomadas como rehenes

Por Christian Coronel

7 de octubre: Se cumplen dos años del brutal ataque de Hamás a Israel
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este martes 7 de octubre se cumplen dos años (2023) del brutal ataque perpetrado por el grupo islamista Hamás en contra del pueblo de Israel.

Combatientes irrumpieron por tierra, mar y aire: en motocicletas y camionetas, en lanchas rápidas y utilizando parapentes motorizados.

Los asaltos dejaron alrededor de 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y 251 personas fueron tomadas como rehenes. Hoy en día, siguen en cautiverio 45 ciudadanos.

La operación tuvo como blanco instalaciones militares, comunidades agrícolas (los kibutz) y el festival de música Nova, que se celebraba en ese momento cerca de la frontera con Gaza.

Después de esto, Israel lanzó una amplia ofensiva militar sobre la Franja, prometiendo desmantelar por completo a la organización islamista.

Según reportes locales, la ofensiva israelí en Gaza ha causado más de 66.000 muertos y 170.000 heridos en dos años. Por su parte, Hamás sigue reteniendo a 48 rehenes.

Noticia al Día / Euronews

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Expelotero Jesús Montero está hospitalizado en Valencia tras sufrir accidente de tránsito

Expelotero Jesús Montero está hospitalizado en Valencia tras sufrir accidente de tránsito

Activan servicio de agua en parroquias del norte de Maracaibo

Activan servicio de agua en parroquias del norte de Maracaibo

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a una venezolana en Chile

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a una venezolana en Chile

Vladimir Putin celebra sus 73 años de vida

Vladimir Putin celebra sus 73 años de vida

Los Dodgers ponen en aprietos a los Filis en la Serie Divisional

Los Dodgers ponen en aprietos a los Filis en la Serie Divisional

Uefa aprueba que el Barcelona-Villarreal se juegue en Miami

Uefa aprueba que el Barcelona-Villarreal se juegue en Miami

Colapsa edificio en el centro de Madrid: Hay varios heridos

Colapsa edificio en el centro de Madrid: Hay varios heridos

MLB activa votación para el Premio Hank Aaron 2025

MLB activa votación para el Premio Hank Aaron 2025

Jackson Chourio selló victoria de Cerveceros ante Cachorros en la Serie Divisional

Jackson Chourio selló victoria de Cerveceros ante Cachorros en la Serie Divisional

Cabimas abre hoy sus brazos para recibir a la Virgen del Rosario

Cabimas abre hoy sus brazos para recibir a la Virgen del Rosario

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Presidente Maduro: Papa León XIV abraza a Venezuela para ayudarla a preservar la paz

Presidente Maduro: Papa León XIV abraza a Venezuela para ayudarla a preservar la paz

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Noticias Relacionadas

Nacionales

Activan servicio de agua en parroquias del norte de Maracaibo

El suministro está activo en sectores de las parroquias Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos y Francisco Eugenio Bustamante, además de varios centros hospitalarios
Sucesos

Amenazaron a un hombre con una pistola en plena vía de Cuatricentenario

La arremetida quedó grabada
Al Dia

Habitantes de la Av. La Limpia denuncian falta de electricidad desde hace dos meses

Habitantes de la Av. La Limpia, sector La Fusta (calle 35c), denunciaron falta de electricidad desde hace dos meses, debido…
Internacionales

Colapsa edificio en el centro de Madrid: Hay varios heridos

La Policía Nacional ha informado de al menos dos personas atrapadas y un herido grave que está siendo traslado en ambulancia. Los bomberos, por su parte, aseguran que hay cinco desaparecidos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025