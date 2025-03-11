La belleza y elegancia de Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony

La exmiss y modelo paraguaya Nadia Ferreira capta la atención con su impecable sentido del estilo. En esta ocasión, la esposa de Marc Anthony asistió al exclusivo Vizcaya Luncheon, un evento de alta sociedad celebrado en el Vizcaya Museum and Gardens, en Miami.

Su presencia no pasó desapercibida, no solo por su belleza natural sino también por el impresionante atuendo en tonos pastel que lució con una gracia inigualable.

Ferreira optó por un vestido en tono amarillo pastel con un diseño elegante y femenino. La prenda con encajes y plisados en la falda se ajustaba perfectamente a su figura, destacando su esbelta silueta con un corte cruzado en el escote, una pequeña abertura en el abdomen y delicados detalles en el dobladillo.

El diseño equilibraba la sofisticación con un aire romántico, ideal para un evento de día en un escenario tan histórico y encantador como Vizcaya.

Nadia Ferreira es referencia en la moda actual

¿Quién es Nadia Ferreira?

Nadia Tamara Ferreira (nacida el 10 de mayo de 1999) es una modelo paraguaya y ganadora de concursos de belleza que fue coronada Miss Universo Paraguay 2021.

Como Miss Universo Paraguay, Ferreira representó a Paraguay en Miss Universo 2021 , donde quedó como primera finalista.

Es la actual esposa del salsero Marc Anthony. La pareja se casó el 28 de enero de 2023 en el Pérez Art Museum de Miami y el enlace estuvo lleno de personalidades como David Beckham y su esposa Victoria.

Nadia es madre de un niño el cual procreó con su esposo Marc Anthony.

