A 103 años de su nacimiento, Sergio Antillano sigue siendo la voz ética y luminosa del periodismo venezolano

Hoy se estarían cumpliendo 103 años del nacimiento de Sergio Antillano González, maravilloso prócer de la civilidad venezolana, del periodismo y la cultura en toda la extensión y significado que pueda contener la palabra.

Maestro de generaciones de excelentes periodistas, crítico de arte, fundador del reporterismo moderno, maestro insigne y amigo de entrañable condición humana.

Cuando el país nos permita un receso creador, con suficiente paz en nuestras almas, sus discípulos estamos obligados a testimoniar, y llevar a cabo el reconocimiento que merece un hombre de su dimensión.

Alfredo Álvarez