A 103 años de su nacimiento, Sergio Antillano sigue siendo la voz ética y luminosa del periodismo venezolano

Maestro de generaciones de excelentes periodistas, crítico de arte, fundador del reporterismo moderno, maestro insigne y amigo de entrañable condición humana

Por Noticia al Dia

Hoy se estarían cumpliendo 103 años del nacimiento de Sergio Antillano González, maravilloso prócer de la civilidad venezolana, del periodismo y la cultura en toda la extensión y significado que pueda contener la palabra.

Cuando el país nos permita un receso creador, con suficiente paz en nuestras almas, sus discípulos estamos obligados a testimoniar, y llevar a cabo el reconocimiento que merece un hombre de su dimensión.

Alfredo Álvarez

Entretenimiento

¡Un tesoro de siglos! Violinista venezolano recibe en Ginebra un violín de Andrea Guarneri

El instrumento entregado a Agudo es un violín de época fabricado por Andrea Guarneri, uno de los grandes maestros de la luthería de Cremona y fundador de la renombrada familia Guarneri
Deportes

Jackson Chourio hace historia en la postemporada de Grandes Ligas con apenas 21 años

En dos compromisos, el zuliano ha sido héroe de su equipo
Canonización

Con una programación solemne, San Cristóbal celebra la santidad del "médico de los pobres"

Los actos incluyen conversatorios, jornadas de adoración, conciertos y una peregrinación. El Presbítero Enmanuel Pernía, Rector del Santuario, detalló una agenda cargada de fe y cultura para celebrar el ascenso a los altares del santo venezolano.
Zulia

Fundagraez inauguró nuevas escuelas de gaita en Mara, Lagunillas y La Cañada de Urdaneta

La Fundación para la Academia de la Gaita Ricardo Aguirre del estado Zulia (Fundagraez) anuncia con entusiasmo la inauguración de tres nuevas Escuelas de Gaita en los municipios Mara, La Cañada de Urdaneta y Lagunillas, un paso significativo para la preservación, promoción y enseñanza del ritmo tradicional que representa a todos los zulianos.

