A 11 días de las elecciones, encuesta de CMIDE 50.1 da como ganador a Luis Caldera para la Gobernación del Zulia

La empresa encuestadora y de análisis estadísticos CMIDE 50.1, tras un trabajo numérico y de investigación electoral acerca de a quien elegirán los votantes como gobernador del estado Zulia en las próximas elecciones del 25 de mayo, concluyó que el candidato Luis Caldera, lidera la intención de votos con un 51,57% de preferencia, por encima de su principal contendiente Manuel Rosales, quien obtuvo un 39,2%, seguido por Ely Atencio con 4, 7%; un 0,7% se dividió entre otros candidatos, mientras que “No sabe y no responde” a un 3,7%.

Según CMIDE 50.1, con estas cifras, el candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), lleva una ventaja de 12,37% sobre el postulado por Un Nuevo Tiempo (UNT), lo que se traduce, agrega la empresa, en una amplia ventaja al traspasar los dos dígitos de diferencia.

El estudio también arrojó que, para el 25 de mayo, Caldera tendría un 54% de los votos tomando en cuenta el comportamiento numérico que se maneja a 11 días de las elecciones. La empresa CEMIDE 50.1 a su vez afirmó que la probabilidad de victoria de Luis Caldera es de un 95%, abriendo paso a una nueva era política en el estado Zulia.

Noticia al Día