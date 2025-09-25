A 24 horas del sismo: La ciudad se recupera y evalúan daños

A 24 horas de registrarse el mayor movimiento telúrico en la región zuliana, las autoridades siguen desplegadas en la región.

El balance oficial que ofreció el gobernador, Luis Caldera, destacaba sobre grandes grietas en las paredes de viviendas de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante y el área de pediatría del Hospital General del Sur, lo que obligó a evacuar a ocho niños como medida preventiva.

También se registraron afectaciones en la iglesia Santa Bárbara, el conjunto residencial Los Modines y la chimenea de Cementos Mara.

En Mene Grande, el Hospital Luis Razetti reportó daños en sus instalaciones, mientras que en los municipios Baralt, Simón Rodríguez y Jesús Enrique Lossada se presentaron fallas eléctricas y suspensión del servicio.

Y ante los fuertes sismos, las autoridades competentes siguen desplegadas en la región para atender algún inconveniente con la ciudadanía.

