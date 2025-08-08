A 97 años del "Caballo Viejo" que no se ha ido: El legado inmortal de Simón Díaz

Un 8 de agosto de 1928 nació en Barbacoas, Simón Narciso Díaz Márquez. Hoy celebramos el cumpleaños de Simón Díaz, una de las figuras más queridas e importantes de la cultura venezolana.

Conocido cariñosamente como "El Tío Simón", su legado perdura en la memoria de varias generaciones.

Simón Narciso Díaz Márquez fue un artista multifacético. Se destacó no solo como cantante y músico, sino también como compositor, poeta, comediante, caricaturista y empresario. Su talento y versatilidad lo convirtieron en un verdadero ícono.

Considerado uno de los mayores exponentes musicales en la historia de Venezuela, Simón Díaz dedicó su vida a exaltar los valores y la música del campo venezolano. Sus canciones, llenas de la esencia llanera, se han convertido en un tesoro cultural que trasciende fronteras.

