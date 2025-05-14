A esta monja la expulsaron del convento por ser "demasiado linda"

Una monja de 41 años asegura haber sido expulsada de su congregación por ser «demasiado linda», lo que generó un escándalo en la comunidad religiosa. Aline Pereira Ghammachi, una religiosa brasileña, fue expulsada del monasterio cisterciense de clausura de los Santos Gervasio y Protasio de San Giacomo di Veglia, en Treviso, Italia.

Se trata del mismo monasterio donde otro grupo de monjas huyó y se refugió en un lugar secreto, en medio de polémicas y denuncias. La ex abadesa ahora reclama que el Vaticano revise su caso y repare el daño que sufrió.

Según relató en entrevistas para medios brasileños e italianos, sus superiores cuestionaban su apariencia física y su popularidad. “Me dijeron que no encajaba con la imagen de una monja. Que era demasiado atractiva para representar a la Iglesia”, señala.

«Me duele el corazón solo de pensar que todo esto pueda ser interrumpido por calumnias infundadas. La esperanza nunca debe faltar. Nos lo dijo muchas veces también el Papa Francisco. Lo que deseo junto con las hermanas es que se haga plena luz sobre el asunto y que la verdad prevalezca sobre la mentira. He sido atacada injustamente y quiero que toda la verdad salga a la luz. He dedicado toda mi vida a mi camino religioso y ahora lo veo destruido sin que haya pruebas en mi contra».

La religiosa considera que fue víctima de un prejuicio inadmisible dentro de la Iglesia y está decidida a llevar su caso a las más altas instancias del Vaticano.

