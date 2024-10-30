A golpes trató de matar a su hijito de un año junto a su pareja en Maracaibo: Está presa

Funcionarios de la Coordinación de Delitos contra las personas Brigada De Investigaciones de Víctimas de Delitos Contra Mujer, Niños, Niñas y Adolescentes de la Delegación Municipal Maracaibo, detuvieron a una mujer tras determinarse quien junto a su pareja, le propinaban fuertes golpizas a su bebé de 1 año y 7 meses, causándole lesiones de gravedad.

La desalmada madre quedó identificada como: Dariana Benítez, 25 años.

Lee también: Detienen en Anaco a una mujer por maltratar a su abuelo de 80 años

La detención de Dariana, se generó en la avenida Don Manuel Belloso, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo.

Según la minuta, el infante fue ingresado en el Hospital Dr. Pedro Iturbe, presentando múltiples lesiones en su cuerpo, entre ellos, mordiscos e inflamación en uno de sus ojos, comisiones del Cuerpo Detectivesco realizaron la pesquisas y determinan que las mismas habrían sido causadas por su madre (detenida) y su padrastro, quienes al escuchar llorar al bebé, constantemente lo agredían salvajemente para hacerlo callar, causándole multiplicidad de lesiones, como método represivo, generando su estado delicado de salud, encontrándose actualmente bajo observación médica y al cuidado de su padre biológico.

El padrastro identificado como Brayan García, de 19 años, se encuentra en fuga y es buscado por el Cicpc.

Fue puesta a la orden de la Fiscalía 33° del Ministerio Público del estado Zulia.

Noticia al Día/CICPC