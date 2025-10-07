A la espera del calendario completo de la temporada 2025-2026 de la LVBP

A pocos días del inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), aún no se ha publicado el calendario completo de juegos. Sin embargo, las ocho organizaciones estarían manejando internamente la planificación de la zafra, lo que garantiza que la estructura competitiva está definida.

Hasta el momento, solo se ha dado a conocer la primera semana de acción, con fechas tentativas y enfrentamientos inaugurales. El resto del calendario permanece bajo reserva.

Según trasciende en redes sociales, el calendario completo será revelado el próximo 8 de octubre, durante rueda de prensa oficial de la LVBP. Se espera que en ese encuentro se detallen los días de juego, sedes, transmisiones y novedades.

"Giuseppe Palmisano, presidente de la #LVBP, nos informa que el CALENDARIO de la temporada 25-26, se hará público el miércoles 8 de octubre en la rueda de prensa de presentación del torneo, en el Hard Rock Caracas. Después de ese evento se llevará a cabo el Draft de Nuevas Firmas", indica en redes sociales el periodista deportivo Jesús Ponte.