El primer cantante de Iron Maiden, quien fue parte importante de la banda durante los años 1.977 y 1.981, Paul Di’Anno, murió este lunes 21 de octubre a los 66 años de edad tras varias complicaciones de salud

Paul Andrews, ​mejor conocido como Paul Di’Anno, quien fuera el primer cantante de la legendaria agrupación británica de heavy metal, Iron Maiden entre 1.977 y 1.981, falleció este lunes 21 de octubre a los 66 años de edad, luego de combatir durante años diferentes problemas de salud que lo mantenían en una silla de ruedas.

El vocalista británico de ascendencia brasileña, murió en su casa en Salisbury (Inglaterra), tal como lo informó su colaborador, Stjepan Juras, en nombre de su familia. Di’Anno marcó claramente los inicios discográficos de Iron Maiden, ayudando a cimentar los primeros pasos de una leyenda que posteriormente alcanzó una proporción descomunal.

Dejó su voz al servicio de la ‘doncella’ en los dos primeros discos de estudio: Iron Maiden (1980) y Killers (1981). Un período breve, pero que marcaría la vida de Paul Di’Anno hasta su último día. Posteriormente emprendió diferentes aventuras musicales que nunca podrían hacer sombra a su título de exvocalista de la doncella de hierro‘: Battlezone, Paul Di’Anno, Killers y más recientemente, Warhouse.

En los últimos años, debido a sus constantes problemas de salud, actuaba en una silla de ruedas. Eso no le impidió realizar más de 100 conciertos desde 2023. Uno de ellos en el festival Leyendas Del Rock 2023 en Villena (Alicante). Paul Di’Anno ha fallecido cuando seguía completamente activo y con fechas pendientes en el calendario.

El pasado mes de septiembre, su colaborador Stjepan Juras, anunció un cambio de estrategia de cara a las presentaciones en vivo. Anticiparon que a partir de 2025 ya no actuaría en salas ni realizaría largas giras. La idea era concentrarse en festivales, teatros o emplazamientos habilitados con rampas, pero lamentablemente, esto ya no sucederá. Up the Irons Paul !!!

Killers

Remember tomorrow

Noticia al Día / La Tercera