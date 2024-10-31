A los marabinos no los paró la lluvia

A pesar de la intensa lluvia que se registró hoy jueves, 31 de octubre, en Maracaibo y San Francisco, los habitantes retomaron sus actividades con normalidad.

Usuarios en redes sociales reportaron que las precipitaciones comenzaron a las 5:50 de la mañana con un intenso aguacero que retrasó el inicio de las primeras actividades cotidianas de ambas ciudades. Sin embargo, los habitantes no dudaron en reincorporarse a sus obligaciones una vez que cesó la lluvia.

La reportara gráfico de NAD, Rosell Oberto realizó un recorrido por ambas urbes

Fotos: Rosell Oberto

Video, edición y montaje: Pedro Gómez

Noticia al Día