A los marabinos no los paró la lluvia

A pesar de la intensa lluvia que se registró hoy jueves, 31 de octubre, en Maracaibo y San Francisco, los habitantes retomaron sus actividades con normalidad.
Usuarios en redes sociales reportaron que las precipitaciones comenzaron a las 5:50 de la mañana con un intenso aguacero que retrasó el inicio de las primeras actividades cotidianas de ambas ciudades. Sin embargo, los habitantes no dudaron en reincorporarse a sus obligaciones una vez que cesó la lluvia.
La reportara gráfico de NAD, Rosell Oberto realizó un recorrido por ambas urbes
Fotos: Rosell Oberto
Video, edición y montaje: Pedro Gómez
Noticia al Día