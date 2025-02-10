Sábado 23 de agosto de 2025
Al Dia

A Luis Quintero le encantaba venir a tocar en Maracaibo

Fue el único latinoamericano egresado de la Cátedra de Postgrado de Guitarra de “The Juilliard School of Music” de Nueva York

Por Haroldo Manzanilla

A Luis Quintero le encantaba venir a tocar en Maracaibo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Estas letras mías conceden al dolor su adecuada perspectiva poética. Desde Miami informaron que el maestro guitarrista, don Luis Quintero, había sucumbido ante los desmanes de la caja rota de su corazón acústico.

Y fue así como recordamos, junto con su luthier Eduardo Franco, que al pequeño gran artista le encantaba venir a tocar aquí en Maracaibo. Le recordaba, en casa de Sol Sosa y Luis Carrero, testimoniando el decir de Gerardo Diego: “Habrá un silencio verde / todo hecho de guitarras destrenzadas / La guitarra es un pozo / con viento en vez de agua”.

Por aquellos años 70 disfrutábamos sus conciertos, con la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, conducida para la ocasión por el inolvidable maestro Havid Sánchez, conducida quien estará seguramente probando las notas celestiales de las cítaras de Dios enmascaradas de guitarra. Hombre culto y sencillo, humilde ante sus inauditos logros: Luis Quintero fue el único latinoamericano egresado de la Cátedra de Postgrado de Guitarra de “The Juilliard School of Music” de Nueva York, y fue honrado con una beca por “Excelencia en las Artes”, otorgada por dicha institución, considerada la máxima casa de estudios musicales a nivel mundial, según subrayaba Luis Morales Bance, otro notable músico ya fallecido y quien también adoraba venirse pa’ Maracaibo para ofrendar aquí su arte.

Compungido, el maestro luthier Eduardo Franco, quien construyó cinco guitarras para el maestro Luis Quintero, recordaba también que él concluyó sus estudios bajo la dirección de Sharon Isbin, en 1993. Inicialmente había formalizado sus primeros pasos musicales en la escuela superior de música “José Ángel Lamas”’ de Caracas, donde recibió el título de Profesor Ejecutante de Guitarra. A sus once años de edad, a Luis Quintero se le consideró un niño prodigio, en el Festival Mundial de la Guitarra en Martinica, donde compartió escenario con John Williams, Alirio Díaz, Leo Brouwer y otros consagrados guitarristas y a los 14 años debutó en el Carnegie Hall de New York con la Orquesta Solistas de Venezuela, dirigida por Morales Bance.

Según Franco fue un domingo muy triste en Miami, donde, a las 6 y 45 de la tarde triste, falleció Luis Alfredo Quintero Santamaría. “Tuve el honor de empezar a trabajar con el a partir del año 2009 cuando vino a mi taller a buscar la primera guitarra con la que comenzó nuestra enriquecedora relación de trabajo que me dió la oportunidad de mejorar muchísimo mi trabajo de Luthier. Llegando a utilizar desde entonces Un total de 5 guitarras mias…”, dijo Franco. “Formó parte, junto con Luis Zea y Rubén Riera, de la generación de Oro de la guitarra Venezolana. A partir del año 2020 de radico en la Ciudad de Miami Donde contrajo Nupcias con María Pia Bisanti”, añadió luego el luthier.

Dos años atrás, en 2023, Quintero vino a Venezuela para una gira conmemorativa de los años de los nacimientos de los maestros Alirio Díaz y Rodrigo Riera y ahí Eduardo Franco tuvo “la oportunidad de realizar con Luis nueve actividades guitarrísticas, durante tres días, en la ciudad de Maracaibo, donde se efectuaron conciertos didácticos, un concierto de Gala, clases magistrales, degustación de guitarras y exposición de las mismas”.

Además -desplegaba el Luthier su espectro acústico-tocó en grandes escenarios de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Asia y Africa, teniendo el privilegio de ser solista invitado de la Orquesta Sinfónica de Venezuela en dos giras europeas. Su discografía incluye: Una colección de 4 C.Ds. denominada "Joyas Latinoamericanas", y 2 volúmenes de la colección "Joyas Venezolanas". El lector podrá escucharle, en YouTube, como Luis Quintero guitarra.

Y ahora, esa “Moza quinceañera presumida”, ese “Crisol de llantos” que poetizan su guitarra, le lloran y suena muy quedo pero harto fino, mientras aquí han de escucharse para Luis Quintero aquellas hermosas palabras de su maestro poético, don Atahualpa Yupanqui: “Si una guitarra triste me dijera me pondría a rezar sobre su herida con tal de recobrar su primavera. Si un triste trovador hoy me pidiera un poquito de luz para su vida, toda la selva en fuego convertida para su corazón yo le ofreciera. Mas, de poco valió la proclamada pujanza de mi anhelo, si callada la muerte te llevó, Luis Quintero. Pasa tu zamba por la noche oscura, y el eco de tu voz en la llanura”.

Alexis Blanco

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Juegos Panamericanos Junior: Ricardo Montes de Oca se consagró campeón en salto con pértiga

Juegos Panamericanos Junior: Ricardo Montes de Oca se consagró campeón en salto con pértiga

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Noticias Relacionadas

Zulia

Alcalde Héctor Soto: "Junto al pueblo vamos a trabajar y a construir un nuevo modelo de sociedad"

Los espacios del auditorio de la Alcaldía de San Francisco se abarrotaron con la presencia de los jefes y jefas…
Zulia

Falleció la periodista zuliana Lily Bermúdez

Con profundo pesar se conoció en la mañana de este sábado 23 de agosto el fallecimiento de Lily Bermúdez, destacada…
Nacionales

Inicia alistamiento militar en todo el país este sábado 23-Ago

Este sábado el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció el proceso de alistamiento militar en todo el país durante…
Cultura

La Resurrección de Winston Smith será este sábado en el Teatro Baralt

Milton Quero Arévalo y Denny Fernández protagonizan “La resurrección de Winston Smith”, obra teatral que el público de Maracaibo podrá…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025