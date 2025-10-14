A martillazos mataron a madre venezolana en Chile

Una madre venezolana fue brutalmente asesinada, en la ciudad de Arica, Chile. El cadáver de, Rosannys Calle, fue hallado dentro de su vivienda con evidentes signos de agresión.

Las autoridades de la brigada de homicidios y peritos del laboratorio de criminalística de la PDI, determinaron que la víctima, de 30 años, fue golpeada en la cabeza con un martillo.

El crimen, ocurrido el sábado 11 de octubre, apunta a un feminicidio. El medio El Vinotintocl, informó, que la expareja de la víctima, un ciudadano chileno, fue detenido y trasladado a prisión mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Allegados a Calle señalaron, que ella había sido amenazada previamente por una mujer vinculada sentimentalmente con el presunto agresor.

Noticia al Día