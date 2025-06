"A mi el viagra no me funciona": Pacho O’Donnell a sus 84 recomienda estar en buen estado físico

A los 83 años, Pacho O’Donnell, escritor argentino, tiene una obra en cartelera llamada "Escarabajos", y se subirá al escenario del Teatro Astros para presentar "La nueva vejez llega al teatro". Así lo reseña el medio Clarín de Argentina.

El escritor sostiene que la gente de su edad sufre "el viejismo", la discriminación que da por sentado que son depresivos, solitarios o discapacitados.

"A mí el viagra no me funciona. Me hace daño, me produce una hipotensión, cosa que es más frecuente de lo que se cree", asegura.

En su lugar, recomienda: "Estar en buen estado físico. Hacer deporte estimula las hormonas de la felicidad. Hacer gimnasia. Yo tuve una insuficiencia cardiaca severa a los 62 años y empecé con una disciplina. Que un adulto mayor no haga un entrenamiento físico es suicida. El mejor viagra para todas las personas mayores es estar en buen estado."