Domingo 02 de noviembre de 2025
Al Dia

¿A qué edad alcanza el ser humano su plenitud mental? No es tan pronto como se creía

Gilles Gignac, coautor del estudio y catedrático de Psicología de la Universidad de Australia Occidental, explica a ‘The Conversation’ que "aunque varias capacidades disminuyen con la edad, se compensan con el crecimiento de otros rasgos importantes"

Por Ernestina García

¿A qué edad alcanza el ser humano su plenitud mental? No es tan pronto como se creía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

A la mayoría de nosotros nos aterra la idea de hacernos mayores, pero una nueva investigación sugiere un beneficio inesperado del envejecimiento: nuestro funcionamiento mental alcanza su punto álgido entre los 55 y los 60 años.

Según estudios anteriores, los seres humanos alcanzan su plenitud física entre los veintitantos y los treinta y pocos años, pero unos investigadores australianos han descubierto que nuestra capacidad de procesamiento psicológico sigue mejorando.

Es una buena noticia para quienes se preguntan si es demasiado tarde para cambiar de profesión o dedicarse a nuevas aficiones, pero también pone de relieve el valor que las mentes mayores aportan a la sociedad.

Gilles Gignac, coautor del estudio y catedrático de Psicología de la Universidad de Australia Occidental, explica a ‘The Conversation’ que "aunque varias capacidades disminuyen con la edad, se compensan con el crecimiento de otros rasgos importantes". "Combinadas, estas fortalezas contribuyen a un mejor juicio y a una toma de decisiones más mesurada, cualidades que son cruciales en la cima", añadió.

El estudio, publicado en la revista ‘Intelligence’, se llevó a cabo identificando en primer lugar 16 características psicológicas básicas. Entre ellas se incluyen capacidades cognitivas como el razonamiento y la memoria, junto con los "cinco grandes" rasgos de la personalidad: apertura, conciencia, extraversión, amabilidad y neuroticismo.

A continuación, los investigadores utilizaron conjuntos de datos preexistentes para medir cómo evolucionaba cada rasgo a lo largo de la vida, lo que a su vez reveló un "patrón sorprendente".

"El funcionamiento mental general alcanzó su punto máximo entre los 55 y los 60 años, antes de empezar a declinar alrededor de los 65″, escribió Gignac. "Ese declive se hizo más pronunciado a partir de los 75 años, lo que sugiere que las reducciones del funcionamiento en edades avanzadas pueden acelerarse una vez que han comenzado".

Cabe destacar que algunos rasgos individuales alcanzaron su punto máximo incluso más tarde en la vida, como la concienciación a los 65 años y la estabilidad emocional a los 75.

La edad es sólo un número


Durante mucho tiempo se creyó que las capacidades cognitivas de los seres humanos alcanzaban su máximo a los 20 años, se estabilizaban en la mediana edad y luego disminuían gradualmente. Un creciente número de investigaciones ha desmentido esta creencia, demostrando que el cerebro sigue cambiando y desarrollándose a lo largo de toda la vida.

Sin embargo, los contextos y especificidades de las funciones cerebrales de cada individuo hacen que sea increíblemente difícil establecer un consenso más amplio sobre el momento exacto en que nuestras funciones mentales alcanzan su punto máximo: mientras que ciertos rasgos pueden fortalecerse para algunos, otros se debilitan.

"Es difícil decidir qué aspectos de la cognición es más importante estudiar", explica a ‘Euronews Health’ Mischa von Krause, investigador de la Universidad de Heidelberg (Alemania). "Su importancia relativa depende probablemente en gran medida del contexto y de la pregunta de investigación de que se trate".

En un estudio de 2022 publicado en ‘Nature Human Behaviour’, von Krause utilizó los tiempos de respuesta en combinación con un gran conjunto de datos en línea de más de un millón de participantes para medir la velocidad mental a medida que envejecemos. Los resultados coinciden con los del estudio de Gignac y revelan que ciertas funciones cognitivas solo empiezan a ralentizarse a partir de los 60 años.

"A lo largo de gran parte de la vida humana, y especialmente durante la vida laboral típica, de los 20 a los 65 años, la velocidad a la que las personas responden a estímulos externos disminuye. Nuestra investigación indica que esta ralentización no refleja en gran medida una disminución de la eficiencia mental, al menos en el conjunto de datos y la tarea que estudiamos", afirma von Krause.

"Hasta la edad adulta avanzada, los niveles medios en la eficiencia del procesamiento de la información en la tarea que estudiamos apenas cambiaron". En cambio, un estudio publicado en 2020 midió específicamente el rendimiento mental de los ajedrecistas profesionales.

"En nuestro caso, el pico (mental) se alcanzó entre los 35 y los 40 años", dijo a ‘Euronews Health’ Anthony Strittmatter, autor del estudio y profesor de econometría aplicada en UniDistance Suisse.

Pero mientras los investigadores siguen indagando en los misterios de nuestras mentes envejecidas, una cosa es segura: hay motivos para sentirse optimista. En contra de la idea de que "pasamos" de una determinada edad, este último estudio es una prueba más de que somos más agudos de lo que pensamos.

Como resume Gignac, "la edad por sí sola no determina el funcionamiento cognitivo general. Por tanto, las evaluaciones y valoraciones deben centrarse en las capacidades y rasgos reales de los individuos, más que en suposiciones basadas en la edad".

Noticia al Día/yahoo.com

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Pistons superó a Mavericks en México

Pistons superó a Mavericks en México

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Celtics acabó con el invicto de Sixers

Celtics acabó con el invicto de Sixers

Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por escasez de controladores aéreos

Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por escasez de controladores aéreos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Noticias Relacionadas

Al Dia

Al menos 23 muertos y 12 heridos tras una explosión en supermercado en el norte de México

12 personas resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales de la ciudad de Hermosillo.
Al Dia

El esperado regreso de Amaia Montero a la Oreja de Van Gogh: Una noticia que hasta a ella emocionó

El pasado 15 de octubre se confirmaba la noticia de su regreso después de meses de rumores, un año después de la salida de Leire Martínez del grupo, regresa.
Al Dia

San Francisco se organiza para la Consulta Popular de Proyectos del próximo 23N

Los 26 Circuitos Comunales del municipio San Francisco debatieron en asambleas ciudadanas los proyectos comunitarios que serán presentados en la próxima Consulta Popular del 23 de noviembre.
Al Dia

Cada 2 de noviembre se conmemora el Día de los Muertos o Fieles Difuntos en la fe católica

Día de los Fieles Difuntos, una conmemoración religiosa en la que la Iglesia Católica pide por las almas de todos los creyentes fallecidos que están en el purgatorio

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025