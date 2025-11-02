¿A qué edad alcanza el ser humano su plenitud mental? No es tan pronto como se creía

A la mayoría de nosotros nos aterra la idea de hacernos mayores, pero una nueva investigación sugiere un beneficio inesperado del envejecimiento: nuestro funcionamiento mental alcanza su punto álgido entre los 55 y los 60 años.

Según estudios anteriores, los seres humanos alcanzan su plenitud física entre los veintitantos y los treinta y pocos años, pero unos investigadores australianos han descubierto que nuestra capacidad de procesamiento psicológico sigue mejorando.

Es una buena noticia para quienes se preguntan si es demasiado tarde para cambiar de profesión o dedicarse a nuevas aficiones, pero también pone de relieve el valor que las mentes mayores aportan a la sociedad.

Gilles Gignac, coautor del estudio y catedrático de Psicología de la Universidad de Australia Occidental, explica a ‘The Conversation’ que "aunque varias capacidades disminuyen con la edad, se compensan con el crecimiento de otros rasgos importantes". "Combinadas, estas fortalezas contribuyen a un mejor juicio y a una toma de decisiones más mesurada, cualidades que son cruciales en la cima", añadió.

El estudio, publicado en la revista ‘Intelligence’, se llevó a cabo identificando en primer lugar 16 características psicológicas básicas. Entre ellas se incluyen capacidades cognitivas como el razonamiento y la memoria, junto con los "cinco grandes" rasgos de la personalidad: apertura, conciencia, extraversión, amabilidad y neuroticismo.

A continuación, los investigadores utilizaron conjuntos de datos preexistentes para medir cómo evolucionaba cada rasgo a lo largo de la vida, lo que a su vez reveló un "patrón sorprendente".

"El funcionamiento mental general alcanzó su punto máximo entre los 55 y los 60 años, antes de empezar a declinar alrededor de los 65″, escribió Gignac. "Ese declive se hizo más pronunciado a partir de los 75 años, lo que sugiere que las reducciones del funcionamiento en edades avanzadas pueden acelerarse una vez que han comenzado".

Cabe destacar que algunos rasgos individuales alcanzaron su punto máximo incluso más tarde en la vida, como la concienciación a los 65 años y la estabilidad emocional a los 75.

La edad es sólo un número



Durante mucho tiempo se creyó que las capacidades cognitivas de los seres humanos alcanzaban su máximo a los 20 años, se estabilizaban en la mediana edad y luego disminuían gradualmente. Un creciente número de investigaciones ha desmentido esta creencia, demostrando que el cerebro sigue cambiando y desarrollándose a lo largo de toda la vida.

Sin embargo, los contextos y especificidades de las funciones cerebrales de cada individuo hacen que sea increíblemente difícil establecer un consenso más amplio sobre el momento exacto en que nuestras funciones mentales alcanzan su punto máximo: mientras que ciertos rasgos pueden fortalecerse para algunos, otros se debilitan.

"Es difícil decidir qué aspectos de la cognición es más importante estudiar", explica a ‘Euronews Health’ Mischa von Krause, investigador de la Universidad de Heidelberg (Alemania). "Su importancia relativa depende probablemente en gran medida del contexto y de la pregunta de investigación de que se trate".

En un estudio de 2022 publicado en ‘Nature Human Behaviour’, von Krause utilizó los tiempos de respuesta en combinación con un gran conjunto de datos en línea de más de un millón de participantes para medir la velocidad mental a medida que envejecemos. Los resultados coinciden con los del estudio de Gignac y revelan que ciertas funciones cognitivas solo empiezan a ralentizarse a partir de los 60 años.

"A lo largo de gran parte de la vida humana, y especialmente durante la vida laboral típica, de los 20 a los 65 años, la velocidad a la que las personas responden a estímulos externos disminuye. Nuestra investigación indica que esta ralentización no refleja en gran medida una disminución de la eficiencia mental, al menos en el conjunto de datos y la tarea que estudiamos", afirma von Krause.

"Hasta la edad adulta avanzada, los niveles medios en la eficiencia del procesamiento de la información en la tarea que estudiamos apenas cambiaron". En cambio, un estudio publicado en 2020 midió específicamente el rendimiento mental de los ajedrecistas profesionales.

"En nuestro caso, el pico (mental) se alcanzó entre los 35 y los 40 años", dijo a ‘Euronews Health’ Anthony Strittmatter, autor del estudio y profesor de econometría aplicada en UniDistance Suisse.

Pero mientras los investigadores siguen indagando en los misterios de nuestras mentes envejecidas, una cosa es segura: hay motivos para sentirse optimista. En contra de la idea de que "pasamos" de una determinada edad, este último estudio es una prueba más de que somos más agudos de lo que pensamos.

Como resume Gignac, "la edad por sí sola no determina el funcionamiento cognitivo general. Por tanto, las evaluaciones y valoraciones deben centrarse en las capacidades y rasgos reales de los individuos, más que en suposiciones basadas en la edad".

Noticia al Día/yahoo.com