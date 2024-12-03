A sus 67, María Conchita Alonso no dejó nada a la imaginación con sexy y atrevido atuendo de su colección 2025

La reconocida actriz y cantante venezolana, María Conchita Alonso, ha dejado a sus seguidores boquiabiertos con un adelanto de su nueva colección de moda para el año 2025.

A través de sus redes sociales, la artista compartió una imagen luciendo un atrevido y sensual diseño que ha generado gran expectativa.

En la publicación, Alonso expresó su entusiasmo por la colaboración con el diseñador mexicano Miguel Bucio, quien ha sido el encargado de crear esta colección que promete revolucionar la moda.

"Mi diseñador en Mxco, @miguelbuccio, me ha creado una colección para el #2025 que GUAO! Aquí un ‘abreboca’ de lo que viene. Belliisimo!", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

La imagen compartida por Alonso muestra resalta la figura de la artista y su innegable carisma.

Noticia al Día / María Conchita Alonso