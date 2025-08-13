Miércoles 13 de agosto de 2025
A un año de la muerte de Fabiana Fuentes: La organización Payasos Humanitarios anuncia la iniciativa Corazones Valientes en su honor

Corazones Valientes, un proyecto que rinde homenaje a Fabiana Fuentes, quien, a pesar de padecer un tumor cerebral y un ACV, nunca se detuvo y usó el arte y la creatividad para inspirar a otros.

Por Pasante1

Foto: Cortesía
Al margen del aniversario de la muerte de Fabiana Fuentes el representante de la organización Payasos Humanitarios Luis Méndez y Mysol Fuentes prima de Fabiana hablan sobre la nueva iniciativa con la que desean conmemorar la muerte de un símbolo de resistencia como el que es Fabiana.

Fabiana Fuentes fue una venezolana que convirtió en sinónimo de fuerza, la joven que lucho contra el cáncer hasta sus últimos momentos y mantuvo una actitud positiva incluso al enfrentarse a las operaciones más duras, murió un día como hoy en el año 2024, por lo que para honrarla la organización Payasos Humanitarios decide comenzar con la iniciativa “Corazones Valientes”.

Payasos Humanitarios es una organización sin fines de lucro con 20 años de trayectoria en Maracaibo, Venezuela. Sus voluntarios, vestidos de payasos, visitan hospitales, geriátricos, comunidades y ancianatos para impactar emocionalmente a las personas.

La organización tiene por misión transmitir una mejoría emocional de los pacientes con presencia en otros países como Ecuador, México, Chile, Argentina y Estados Unidos.

La organización ha lanzado un nuevo proyecto llamado "Corazones Valientes". Este proyecto rinde homenaje a Fabiana, quien, a pesar de padecer un tumor cerebral y un ACV, nunca se detuvo y usó el arte y la creatividad para inspirar a otros.

Fabiana, que habría cumplido 32 años, fue periodista, artista plástica, fotógrafa y realizadora audiovisual. Incluso tras perder la motricidad en las manos, aprendió a pintar con la boca. Su prima comenta que Fabiana se involucró con Payasos Humanitarios en sus últimos años de vida en Estados Unidos por lo que su lazo es muy especial.

El coordinador del proyecto "Corazones Valientes" Luis Méndez, explica que buscan reclutar a personas que estén pasando por una enfermedad, situación de estrés o se encuentren vulnerables. El programa constara de varias fases de aplicación. Que incluyen entrevistas, charlas para dar a conocer la historia de Fabiana y el uso de terapias artísticas, bailoterapia y pintura.

Méndez explica que la idea es que los participantes encuentren herramientas y desarrollen habilidades para ser productivos, adquiriendo las capacidades para ser autosuficientes.

El proyecto no tendrá costo para los participantes y el único requisito es ser mayor de edad y sentir la necesidad de ayuda o estar en busca de las herramientas para salir adelante. El objetivo principal es sanar la parte emocional de las personas, y aunque no pueden curar la enfermedad en sí misma todos los involucrados en el movimiento Corazones Valientes buscan ayudar a sobrellevar la situación con el mejor de los ánimos. Las personas interesadas pueden contactarse a través de las redes sociales @payasoshumanitarios_mcbo.

Querida Familia de Faby

En este día tan especial en el que celebrariamos la vida de nuestra amada Faby, queremos hacerles partícipes de un regalo que nace del corazón de Payasos Humanitarios y que lleva consigo la esencia de su espíritu valiente y generoso: el Proyecto Corazón Valiente.

Este proyecto humanitario, que hoy presentamos con profunda emoción, busca ser un eco de la luz que Fabi irradio en cada paso.

Su ejemplo de fortaleza, alegría y amor incondicional ha tocado nuestras vidas de una manera imborrable, inspirándonos a construir un espacio de contención y acompañamiento para quienes más lo necesitan.

Así como Faby enfrento cada desafío con una sonrisa y una admirable entereza, el Proyecto Corazón Valiente se propone brindar apoyo emocional, psicológico y educativo a personas en situaciones vulnerables, ofreciéndoles un refugio de esperanza y herramientas para florecer.

Este regalo, Familia, es un humilde reflejo del inmenso impacto que Faby tiene en el mundo.

Su valentía es un faro que nos guía, su cariño fue el abrazo que reconforta y su espíritu un motor que impulso e impulsa acciones llenas de amor.

En este día de su cumpleaños, queremos honrar su vida celebrando la posibilidad de extender su ejemplo a través de este proyecto.

Que Corazón Valiente sea un testimonio vivo de la huella imborrable que Faby dejo en cada uno de nosotros.
Con todo nuestro cariño y admiración,

María Rivas
Coordinadora General de PH

Luis Mendez
Coordinador de Proyectos.

Noticia al Día/ Reyhans Quiroz

