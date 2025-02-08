Jueves 21 de agosto de 2025
Al Dia

"Abarrotadas" las oficinas del Saime en Maracaibo el primer sábado de jornada especial de cedulación

"A pleno sol" esperan los marabinos a las afueras de las sedes para renovar su documento de identidad

Por Candy Valbuena

Funcionarios de la PNB y la GNB resguardan las afueras de las sedes del Saime para mantener el orden público. Foto: Xiomara Solano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Desde muy temprano, este sábado, 8 de febrero jóvenes y adultos atendieron al llamado del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) para las jornadas especiales de renovación de Cédula de Identidad en las sedes de Maracaibo en Valle Frío y Sabaneta.

El equipo reporteril de Noticia al Día realizó un recorrido por ambas sedes, donde se pudo constatar la notoria asistencia de ciudadanos para la renovación de su documento de identidad, sin importar la edad, los embates del sol y menos el tiempo de espera, esto a razón de que dichos operativos se habilitaron "sin previa cita".

Tal como detalló el organismo a través de sus redes sociales, las jornadas se están llevando a cabo en horarios comprendidos desde las 8.00 de la mañana hasta las 6.00 de la tarde.

Pero, al menos en la sede de Valle Frío, al norte de la capital zuliana, a eso de las 10.30 de la mañana de este sábado, apenas habían pasado dos grupos de 30 personas, según informaron algunos usuarios que se encontraban en la cola y aseguraron que "el proceso es lento".

Los usuarios manifestaron además que se organizaron las colas de la siguiente manera: Una general y otra preferencial donde son atendidas las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

En caso de no ser atendido este sábado…

Las personas que no logren ser atendidas antes de las 6.00 de la tarde, cuando finalizará esta primera jornada, les tocará regresar el sábado de la próxima semana y tendrán hasta el sábado 26 de abril para renovar su cédula en estos operativos especiales.

Las sedes de Valle Frío y Sabaneta están resguardas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes se encargarán de mantener el orden público en los alrededores y organizar a los ciudadanos que asistan a las jornadas desde este sábado.

Así se encuentran las afueras de la sede del Saime Valle Frío en Maracaibo el primer día de jornada especial de renovación de Cédula de Identidad. Foto: Xiomara Solano

¿Quiénes, cuándo y dónde pueden acudir?

Estas jornadas de renovación de cédula se realizarán en todas las oficinas Saime del territorio nacional, "sin previa cita", en horarios comprendidos desde las 8.00 de la mañana hasta las 6.00 de la tarde.

"Todos los ciudadanos mayores de 18 años podrán acercarse a realizar el trámite sin previa cita y podrán obtener su cédula de manera expedita el mismo día", detalló el organismo en sus redes sociales.

Así se encuentran las afueras de la sede del Saime Sabaneta en Maracaibo el primer día de jornada especial de renovación de Cédula de Identidad. Foto: Xiomara Solano

Sede Saime Valle Frío. Fotos: Xiomara Solano

Sede Saime Sabaneta. Fotos: Xiomara Solano

Sede Saime Valle Frío. Fotos: Xiomara Solano

Lee también: Desplegadas jornadas especiales de renovación de cédula desde este sábado 8-Feb en todas las oficinas del Saime del país

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Putin visitará la India

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Noticias Relacionadas

Al Dia

Icono del doblaje: Los personajes a los que la Chilindrina dio voz

María Antonieta de las Nieves era más que el personaje de la chilindrina, era una talentosa actriz de doblaje que dio vida a personajes entrañables.
Principal

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

El concierto de lujo del nacido en el Castillo Plaza de Maracaibo, también celebrará el Día de los enamorados
Al Dia

Juegos Panamericanos Junior: Joaquín Sánchez conquistó el oro en Karate-Do

Se convirtió en campeón panamericano tras vencer al ecuatoriano César Vallejo 3-2 en estos II Juegos Panamericanos Junior ASU2025
Sucesos

Preso por matar a su "amigo" tras una discusión en Colón

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvieron a un sujeto quien en medio de una riña golpeó hasta la muerte a su víctima en la población de Santa Cruz, en el sector El Remolino, parroquia Santa Cruz, municipio Colón, estado Zulia.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025