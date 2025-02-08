"Abarrotadas" las oficinas del Saime en Maracaibo el primer sábado de jornada especial de cedulación

Desde muy temprano, este sábado, 8 de febrero jóvenes y adultos atendieron al llamado del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) para las jornadas especiales de renovación de Cédula de Identidad en las sedes de Maracaibo en Valle Frío y Sabaneta.

El equipo reporteril de Noticia al Día realizó un recorrido por ambas sedes, donde se pudo constatar la notoria asistencia de ciudadanos para la renovación de su documento de identidad, sin importar la edad, los embates del sol y menos el tiempo de espera, esto a razón de que dichos operativos se habilitaron "sin previa cita".

Tal como detalló el organismo a través de sus redes sociales, las jornadas se están llevando a cabo en horarios comprendidos desde las 8.00 de la mañana hasta las 6.00 de la tarde.

Pero, al menos en la sede de Valle Frío, al norte de la capital zuliana, a eso de las 10.30 de la mañana de este sábado, apenas habían pasado dos grupos de 30 personas, según informaron algunos usuarios que se encontraban en la cola y aseguraron que "el proceso es lento".

Los usuarios manifestaron además que se organizaron las colas de la siguiente manera: Una general y otra preferencial donde son atendidas las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

En caso de no ser atendido este sábado…

Las personas que no logren ser atendidas antes de las 6.00 de la tarde, cuando finalizará esta primera jornada, les tocará regresar el sábado de la próxima semana y tendrán hasta el sábado 26 de abril para renovar su cédula en estos operativos especiales.

Las sedes de Valle Frío y Sabaneta están resguardas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes se encargarán de mantener el orden público en los alrededores y organizar a los ciudadanos que asistan a las jornadas desde este sábado.

Así se encuentran las afueras de la sede del Saime Valle Frío en Maracaibo el primer día de jornada especial de renovación de Cédula de Identidad. Foto: Xiomara Solano

¿Quiénes, cuándo y dónde pueden acudir?

Estas jornadas de renovación de cédula se realizarán en todas las oficinas Saime del territorio nacional, "sin previa cita", en horarios comprendidos desde las 8.00 de la mañana hasta las 6.00 de la tarde.

"Todos los ciudadanos mayores de 18 años podrán acercarse a realizar el trámite sin previa cita y podrán obtener su cédula de manera expedita el mismo día", detalló el organismo en sus redes sociales.

Así se encuentran las afueras de la sede del Saime Sabaneta en Maracaibo el primer día de jornada especial de renovación de Cédula de Identidad. Foto: Xiomara Solano

Sede Saime Valle Frío. Fotos: Xiomara Solano

Sede Saime Sabaneta. Fotos: Xiomara Solano

Sede Saime Valle Frío. Fotos: Xiomara Solano

