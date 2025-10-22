Abatido en Los Bucares el presunto homicida del sargento Kennys Cárdenas en Cabimas

La madrugada de este miércoles 22 de octubre, cayó abatido un antisocial al enfrentarse a comisiones del CICPC, en Los Bucares, parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo.

El fallecido quedó identificado como, Eder Junior Banderas Urdaneta, de 28 años.

Lee también: Sicarios asesinan a sargento mayor dentro de su camioneta en Cabimas

Según fuentes cercanas, Banderas está implicado en el homicidio del sargento mayor, Kenny Cárdenas, hecho ocurrido en el municipio Cabimas del estado Zulia.

Cárdenas estaba dentro de su camioneta, estacionado frente a una cauchera de la plaza El Barroso, cuando fue interceptado por dos sicarios que se desplazaban en una moto blanca.

Uno de los hampones sacó su arma y le disparó en varias oportunidades, dejándolo sin vida en el automotor.

El crimen comenzó a hacer investigado por las autoridades de la Policía Científica, quienes, presuntamente, dieron con el primer implicado. El cadáver de Banderas fue llevado a la morgue de Maracaibo para su autopsia correspondiente.

Noticia al Día