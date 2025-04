Abogado de Daddy Yankee acusa de desacato a su esposa y cuñada

La defensa de Daddy Yankee ha acusado de desacato a su esposa Mireddys González y su cuñada Ayeicha González, reporta el diario El Nuevo Día. El juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan convocó este viernes a una vista por videoconferencia en el caso de Daddy Yankee contra su esposa y cuñada. Ni Mireddys ni Ayeicha se presentaron, por lo que el abogado del cantante las acusa de desacato.

“Ninguna de ellas se presentó y sus representantes jurídicos tampoco estaban preparados debidamente para atender los asuntos que se instruyó que debían atenderse en la reunión. Se adujo, inicialmente, que Mireddys González se encontraba indispuesta. Luego, se admitió que simplemente no quiso asistir y, en lo que respecta a Ayeisha González, sencillamente, no le dio la voluntad de asistir y no fue”, indica la moción de Carlos Díaz Olivo, abogado del artista puertorriqueño.

El documento alega que las hermanas "ni fueron a la reunión ni tampoco dejaron información o documentos con sus representados para que estos los proveyeran. Resultó evidente que, tanto las ausencias como la falta de información y documentación disponible para entrega puntual, respondió a una estrategia deleznable diseñada para impedir la transición ordenada".

El juez determinó que Daddy Yankee retomará la presidencia de El Cartel Récords y Los Cangris. El reguetonero demandó a las hermanas González y frenó una transacción de $100 millones que intentaron hacer desde cuentas corporativas sin su autorización. El artista solicitó acceso a sus corporaciones El Cartel Récords y Los Cangris.

Hasta ahora ni Mireddys ni Ayeicha González han reaccionado a esta moción de la defensa de Daddy Yankee.

Daddy Yankee también ha guardado silencio en sus redes sociales sobre esta polémica.

