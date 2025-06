Abogado de Edmundo González Urrutia aseguró que no está contemplado que su defendido comparezca ante el MP

José Vicente Haro, abogado de Edmundo González Urrutia, informó que no está contemplada la comparecencia de su defendido ante el Ministerio Público (MP), por lo que solicitó garantías para el excandidato presidencial.

"Si él decide comparecer lo hará debidamente asistido por mi persona, pero eso no está contemplado, pero por qué no está planteado porque las declaraciones del fiscal de la República, lamentablemente, no abonaron nada para él, en lugar de crear confianza y garantías para él y para la opinión pública nacional e internacional, lo que se hizo fue sumarle más delitos", dijo en rueda de prensa ofrecida la tarde de este jueves.

Haro afirmó que se atribuyeron palabras en su boca que no dijo en la reunión sostenida con el Fiscal el pasado miércoles, "yo de buena fe acudí al Ministerio Público, duré varias horas, las horas que pasé tratando de explicar el contenido de la carta por los derechos de Edmundo González Urrutia, de la señora Mercedes González Urrutia, de los venezolanos y en general para que existan garantías para que él pueda comparecer".

Precisó que en el caso de González Urrutia no se cumple con lo establecido en la Constitución en su artículo 49, que habla de la presunción de inocencia porque se le atribuyeron más delitos, "qué podemos esperar nosotros que cualquier comparecencia sea para declararlo culpable".

