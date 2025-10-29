Miércoles 29 de octubre de 2025
Al Dia

Abogado Juan Pablo Montiel exige respeto al debido proceso en el caso del empresario Jaime Andrés Ruiz Salamanca

Ruiz Salamanca fue aprehendido en flagrancia según consta en el expediente SIP-23-319-2025, levantado por el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), bajo la supervisión de la entonces fiscal Mariángelis Araque Díaz, hoy investigada por presunta extorsión y abuso de funciones en el ejercicio de sus atribuciones.

Por Noticia al Dia

Abogado Juan Pablo Montiel exige respeto al debido proceso en el caso del empresario Jaime Andrés Ruiz Salamanca
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El abogado Dr. Juan Pablo Montiel, defensor del empresario Jaime Andrés Ruiz Salamanca, reiteró este martes su llamado al respeto del Estado de derecho y de las garantías constitucionales en el proceso penal seguido tras la detención de su representado, ocurrida el 5 de junio de 2025 en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia.

Ruiz Salamanca fue aprehendido en flagrancia según consta en el expediente SIP-23-319-2025, levantado por el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), bajo la supervisión de la entonces fiscal Mariángelis Araque Díaz, hoy investigada por presunta extorsión y abuso de funciones en el ejercicio de sus atribuciones.

A la fecha, el empresario cumple 145 días privado de libertad, mientras la defensa insiste en la revisión integral de la medida de coerción y en la restitución de sus garantías.

“Este caso simboliza la necesidad de depurar los procesos judiciales de cualquier interferencia indebida. Mi defendido ha sido víctima de una actuación arbitraria, y confiamos en que la justicia venezolana sabrá rectificar y restablecer el equilibrio procesal”, afirmó Montiel.

La investigación se originó en el contexto de una presunta manipulación procesal y uso de documentos falsos. La defensa ha impugnado formalmente el traslado de bienes —entre ellos 13 vehículos y dos embarcaciones— realizado sin resoluciones judiciales debidamente motivadas.

Asimismo, se destaca que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia anuló el expediente civil vinculado, confirmando la naturaleza privada del conflicto que no debió contaminar la vía penal.

“Confiamos plenamente en las instituciones, pero también exigimos que se cumplan los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. No pedimos privilegios, pedimos justicia”, subrayó Montiel.

La defensa continuará promoviendo diligencias ante el Ministerio Público y el Tribunal de Control competente para garantizar la revisión de la medida, la protección de los derechos vulnerados y el esclarecimiento de los hechos.

Contacto de prensa:

Dr. Juan Pablo Montiel

Doctor en Ciencias Penales • Magíster en Ciencias Penales y Criminalísticas • Abogado penalista

Instagram: @juanpablomontielalmeida

Nota de Prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Publican programa oficial de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Publican programa oficial de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizaron momento de sorpresas y humor en concierto de Nueva York

Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizaron momento de sorpresas y humor en concierto de Nueva York

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor

Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Horror en Brasil: Asciende a 132 la cifra de muertos tras operación letal

Horror en Brasil: Asciende a 132 la cifra de muertos tras operación letal

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Noticias Relacionadas

Al Dia

Abogado Juan Pablo Montiel exige respeto al debido proceso en el caso del empresario Jaime Andrés Ruiz Salamanca

Ruiz Salamanca fue aprehendido en flagrancia según consta en el expediente SIP-23-319-2025, levantado por el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), bajo la supervisión de la entonces fiscal Mariángelis Araque Díaz, hoy investigada por presunta extorsión y abuso de funciones en el ejercicio de sus atribuciones.
Al Dia

Gobernador Caldera arranca Plan Estadal de Vialidad en dos grandes vías del municipio Jesús Enrique Lossada

El gobernador Caldera informó que en el primer punto de vialidad, que significa la entrada al municipio Jesús Enrique Lossada, serán recuperados 7.2 kilómetros lineales con la colocación de 7.300 toneladas de asfalto en caliente tipo tres.
Al Dia

Viene otro palo de agua: Así anda el cielo

En la región zuliana, las formaciones nubosas se concentraron sobre zonas del centro y occidente del estado, generando lluvias intermitentes, ráfagas de viento y tormentas eléctricas aisladas. Las autoridades locales se mantienen en alerta ante posibles anegaciones urbanas y recomiendan precaución al conducir o transitar por áreas vulnerables
Al Dia

Alcaldía de San Francisco llama a la unión ciudadana para embellecer el municipio

Como parte de las estrategias de la Alcaldía Bolivariana del municipio de San Francisco para la recolección de desechos sólidos, se…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025