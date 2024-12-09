Abren nueva función de la obra “CUENTO DE NAVIDAD” en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo

El Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo y Actoral TEA invitan a la nueva función de la obra teatral “CUENTO DE NAVIDAD”, una pieza inspirada en la obra escrita por Charles Dickens.

Ebenezer Scrooge es un hombre avaro y egoísta que desprecia la Navidad. Esta conmovedora historia nos recuerda la importancia de compartir y cuidar a los demás durante las fiestas navideñas.

Obra original de Charles Dickens, versión Hilba D’OR, bajo la dirección de Ronald Millán y está pensada para toda la familia.

Esta nueva función se efectuará el próximo sábado 14 de diciembre a las 7.00 p.m.



Entradas a la venta en las oficinas del teatro

Costo: 350 Bs.

¿Cómo pagar?

En divisas en efectivo en las oficinas del CBA.

En Bolívares vía transferencia o pago móvil al Banco Venezolano de Crédito:

Asociación Civil Centro de Bellas Artes

RIF J 070164816

Banco Venezolano de Crédito

Cuenta: 0104-0034-1303-4014-3914

Teléfono 0424-607.64.84

Favor enviar la captura del comprobante de pago al siguiente número WhatsApp: 0424 – 6141273, indicando su nombre y apellido, cédula de identidad y cantidad de entradas.

Para mayor información puede comunicarse a través de mensaje directo (DM) @actoraltea @cbaateneo o por el número telefónico +58 424-6141273

DIRECCIÓN GENERAL

Ronald Millán Isea @reyron77 @dr.ronald.millan

DIRECCIÓN VOCAL ACTORAL

Karla Albornoz @karlalbornozg

DIRECCIÓN AUDIOVISUAL

Gustavo Cohen @gustavocohenstudio

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN

Gaudy Alarcon @gauhaceteatro

Fabiana Monsalve @fabianapaolala

Rosvel González @rosvelgonz

Con la participación especial de la agrupación ArsMusicVocal @arsmusicacademia , bajo la dirección de la Lcda. Arizay Fermín @arizayfermin

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES A NUESTROS ALIADOS:

-Escuela de Música del Centro Bellas Artes @cbaescuelademusica

-Total.com Venezuela @totalcom.ve

-Centro Electrónico de Idiomas @cei_maracaibo

-Unión Radio @unionradiozulia

-Norge Boscán Fotografía @norgebp

-Elio Tulio Rios @elyeyox

-Diana Rodríguez @laexperienciadediana

-Gustavo Cohen @gustavocohenstudio

Noticia al Día/Nota de prensa