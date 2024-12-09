Abren nueva función de la obra “CUENTO DE NAVIDAD” en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo

El Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo y Actoral TEA invitan a la nueva función de la obra teatral “CUENTO DE NAVIDAD”, una pieza inspirada en la obra escrita por Charles Dickens.
Ebenezer Scrooge es un hombre avaro y egoísta que desprecia la Navidad. Esta conmovedora historia nos recuerda la importancia de compartir y cuidar a los demás durante las fiestas navideñas.
Obra original de Charles Dickens, versión Hilba D’OR, bajo la dirección de Ronald Millán y está pensada para toda la familia.
Esta nueva función se efectuará el próximo sábado 14 de diciembre a las 7.00 p.m.
Entradas a la venta en las oficinas del teatro
Costo: 350 Bs.
¿Cómo pagar?
- En divisas en efectivo en las oficinas del CBA.
- En Bolívares vía transferencia o pago móvil al Banco Venezolano de Crédito:
Asociación Civil Centro de Bellas Artes
RIF J 070164816
Banco Venezolano de Crédito
Cuenta: 0104-0034-1303-4014-3914
Teléfono 0424-607.64.84
Favor enviar la captura del comprobante de pago al siguiente número WhatsApp: 0424 – 6141273, indicando su nombre y apellido, cédula de identidad y cantidad de entradas.
Para mayor información puede comunicarse a través de mensaje directo (DM) @actoraltea @cbaateneo o por el número telefónico +58 424-6141273
DIRECCIÓN GENERAL
Ronald Millán Isea @reyron77 @dr.ronald.millan
DIRECCIÓN VOCAL ACTORAL
Karla Albornoz @karlalbornozg
DIRECCIÓN AUDIOVISUAL
Gustavo Cohen @gustavocohenstudio
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
Gaudy Alarcon @gauhaceteatro
Fabiana Monsalve @fabianapaolala
Rosvel González @rosvelgonz
Con la participación especial de la agrupación ArsMusicVocal @arsmusicacademia , bajo la dirección de la Lcda. Arizay Fermín @arizayfermin
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES A NUESTROS ALIADOS:
-Escuela de Música del Centro Bellas Artes @cbaescuelademusica
-Total.com Venezuela @totalcom.ve
-Centro Electrónico de Idiomas @cei_maracaibo
-Unión Radio @unionradiozulia
-Norge Boscán Fotografía @norgebp
-Elio Tulio Rios @elyeyox
-Diana Rodríguez @laexperienciadediana
-Gustavo Cohen @gustavocohenstudio
Lee también: Bellas Artes ofrenda El Banquete Niño
Noticia al Día/Nota de prensa