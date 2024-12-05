Lunes 22 de septiembre de 2025
Abuela zuliana deslumbra en sesión fotográfica de sus 80

Con una elegancia que trasciende las generaciones, una abuela zuliana de 80 años ha conquistado las redes sociales tras posar…

Por Haroldo Manzanilla

Abuela zuliana deslumbra en sesión fotográfica de sus 80
Con una elegancia que trasciende las generaciones, una abuela zuliana de 80 años ha conquistado las redes sociales tras posar en una moderna sesión fotográfica del lente de Esperanza. Ataviada con un deslumbrante vestido dorado, la protagonista irradia sofisticación, mientras los globos de helio dorados que forman el número "80″ adornan la pared, enmarcando su celebración con un toque festivo y contemporáneo.

La sesión destaca por la calidez y el glamour, con un fondo en tonos neutros que realza los detalles brillantes del atuendo. Esta combinación de elementos modernos y clásicos ha conmovido a quienes han visto las imágenes, recordando que la edad es solo un número y que siempre es buen momento para brillar.

Esta abuela estrella es ahora un símbolo de vitalidad y belleza atemporal en Zulia, inspirando a muchos con su actitud positiva y su espíritu vibrante. ¡Una celebración digna de admirar!

Fotos: Esperanza Fotografía

Nacionales

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este lunes 22 de septiembre de…
Al Dia

Pequeña Liga de Béisbol Judith de Negrette hará su debut oficial el 27 de septiembre

Su sede está ubicada en el Complejo Deportivo La Chamarreta de Circuvalación 3
Al Dia

Así se desarrollaron los castings para elegir a las candidatas al reinado infantil y reina de la feria en honor a la Chinita

El 27 de octubre es la presentación oficial de las candidatas al reinado infantil y el 31 será la elección Palacio de Eventos. Mientras que la reina será elegida el 1 de Noviembre.
Zulia

Paralización del transporte público afecta a usuarios en Cabimas por falta de gasolina subsidiada

Emilio Velásquez, secretario general del Sindicato de Transporte en Cabimas, aclaró al medio El Regional del Zulia, que no se trata de un paro convocado oficialmente, sino de una decisión individual de los choferes

