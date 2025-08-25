Lunes 25 de agosto de 2025
Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Un gesto sencillo terminó transformando la vida de un abuelo en Pawtucket, Rhode Island, y ahora su historia emociona a miles en las redes. Se trata de un noble acontecimiento ocurrido en 2023 pero que nuevamente toma fuerza en las redes sociales.

Paul Callahan, un viudo de 82 años, encontró compañía y afecto en sus vecinos, la familia Caraballo, integrada por Sharaine, su esposo Wilson y sus cinco hijos. Todo comenzó cuando el octogenario, al verlos trabajando en su nueva casa, les ofreció una escalera para facilitar las reparaciones. Ese acto de amabilidad se convirtió en la puerta de entrada a una relación especial.

Con el tiempo, Callahan empezó a visitar a la familia casi a diario. Llegaba con donas para los niños, compartía anécdotas y prestaba su experiencia en las tareas del hogar. Poco a poco, los pequeños comenzaron a llamarlo “tío Paul” y lo integraron como un abuelo más en sus vidas.

Sharaine Caraballo contó a medios locales que al mudarse sentían temor de ser rechazados por ser una familia numerosa, pero la cercanía y bondad de Callahan disiparon todos esos miedos.

La historia se hizo viral en internet, recordando que los gestos sencillos pueden convertirse en lazos profundos y que la solidaridad sigue siendo capaz de cambiar vidas.

Al Dia

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Lo que nunca puede faltar en casa
Al Dia

"Lo más lindo que verás hoy": Abuelito brinca de felicidad con su nieta en el trencito de Maracaibo

Un abuelito se robó todas las miradas al saltar de alegría en el trencito de Maracaibo, aparentemente con su nieta….
Al Dia

Hoy se celebra el Día Internacional del Peluquero

Se eligió el día 25 de agosto para la celebración, debido a la Santificación de Luis IX, Rey de Francia por parte de la Iglesia Católica.
Al Dia

Ataque a hospital de Gaza deja 19 muertos: AP, Reuters y Al Jazeera confirman el fallecimiento de sus reporteros

Son cuatro los periodistas muertos en el ataque, la cadena NBC de EEUU aún no se ha pronunciado por el hecho


