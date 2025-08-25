Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Un gesto sencillo terminó transformando la vida de un abuelo en Pawtucket, Rhode Island, y ahora su historia emociona a miles en las redes. Se trata de un noble acontecimiento ocurrido en 2023 pero que nuevamente toma fuerza en las redes sociales.

Paul Callahan, un viudo de 82 años, encontró compañía y afecto en sus vecinos, la familia Caraballo, integrada por Sharaine, su esposo Wilson y sus cinco hijos. Todo comenzó cuando el octogenario, al verlos trabajando en su nueva casa, les ofreció una escalera para facilitar las reparaciones. Ese acto de amabilidad se convirtió en la puerta de entrada a una relación especial.

Con el tiempo, Callahan empezó a visitar a la familia casi a diario. Llegaba con donas para los niños, compartía anécdotas y prestaba su experiencia en las tareas del hogar. Poco a poco, los pequeños comenzaron a llamarlo “tío Paul” y lo integraron como un abuelo más en sus vidas.

Sharaine Caraballo contó a medios locales que al mudarse sentían temor de ser rechazados por ser una familia numerosa, pero la cercanía y bondad de Callahan disiparon todos esos miedos.

La historia se hizo viral en internet, recordando que los gestos sencillos pueden convertirse en lazos profundos y que la solidaridad sigue siendo capaz de cambiar vidas.