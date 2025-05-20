Accidente vial causa larga cola en el Puente sobre el Lago de Maracaibo

Durante la mañana de este martes 20 de mayo, se registró un accidente vial en la cabecera del Puente sobre el Lago de Maracaibo.

Al parecer, a un carro se le soltó un caucho y el neumático se le pegó a un bus del transporte público. El impacto alertó a todos los conductores y de inmediato se detuvieron para ver lo que ocurría.

Según reportaron usuarios al medio Es Con Usted, el accidente fue leve y no hay heridos, pero mantiene varados a quienes transitan por la vía a esta hora.

Al lugar se apersonaron efectivos de la GNB, para realizar las actuaciones pertinentes del caso.

Noticia al Día