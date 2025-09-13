Acción Democrática conmemora 84 años de trayectoria política en Venezuela

Este 13 de septiembre, el partido Acción Democrática (AD) celebra su 84° aniversario, reafirmando su presencia histórica en la vida política venezolana. Fundado en 1941, AD fue protagonista de importantes transformaciones sociales, económicas e institucionales en el país.

La fecha se conmemora con actividades organizadas por sus militantes y dirigentes en distintas regiones, destacando el compromiso con los principios democráticos y la defensa de las libertades ciudadanas.

Bajo el lema “AD en Resistencia”, el partido recuerda su legado y la labor de quienes han contribuido a su consolidación a lo largo de más de ocho décadas.

Dirigentes que han llegado a la silla presidencial

Rómulo Betancourt

Rómulo Gallegos

Raúl Leoni

Carlos Andrés Pérez

Jaime Lusinchi

Octavio Lepage

Ramón José Velásquez

Noticia al Día