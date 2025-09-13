Sábado 13 de septiembre de 2025
Al Dia

Acción Democrática conmemora 84 años de trayectoria política en Venezuela

Fue fundado en 1941

Por Andrea Guerrero

Acción Democrática conmemora 84 años de trayectoria política en Venezuela
Foto: Instagram
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este 13 de septiembre, el partido Acción Democrática (AD) celebra su 84° aniversario, reafirmando su presencia histórica en la vida política venezolana. Fundado en 1941, AD fue protagonista de importantes transformaciones sociales, económicas e institucionales en el país.

La fecha se conmemora con actividades organizadas por sus militantes y dirigentes en distintas regiones, destacando el compromiso con los principios democráticos y la defensa de las libertades ciudadanas.

Bajo el lema “AD en Resistencia”, el partido recuerda su legado y la labor de quienes han contribuido a su consolidación a lo largo de más de ocho décadas.

Dirigentes que han llegado a la silla presidencial

  • Rómulo Betancourt
  • Rómulo Gallegos
  • Raúl Leoni
  • Carlos Andrés Pérez
  • Jaime Lusinchi
  • Octavio Lepage
  • Ramón José Velásquez

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Este lunes 15-Sep es feriado bancario: se celebra el Día de la Virgen de Coromoto

Este lunes 15-Sep es feriado bancario: se celebra el Día de la Virgen de Coromoto

Moises Ballesteros conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

Moises Ballesteros conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Derby de Italia: Juventus supera al Inter en un partidazo

Derby de Italia: Juventus supera al Inter en un partidazo

Heridos cuatro pasajeros de un autobús tras caerles una lámina del Metro de Bogotá

Heridos cuatro pasajeros de un autobús tras caerles una lámina del Metro de Bogotá

La Cabimera y El Tumbarrancho de fiesta: Hoy es Día mundial de la arepa

La Cabimera y El Tumbarrancho de fiesta: Hoy es Día mundial de la arepa

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Real Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad de Jon Aramburu

Real Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad de Jon Aramburu

Muere motorizada venezolana tras impactar contra un tráiler en Perú

Muere motorizada venezolana tras impactar contra un tráiler en Perú

Así nació la canción

Así nació la canción "Muñequita Linda" de María Grever: Una pieza entrañable y emotiva

Luis Arráez llegó a 17 juegos de tres o más imparables en la temporada

Luis Arráez llegó a 17 juegos de tres o más imparables en la temporada

Una vida marcada por la tragedia: Así murió la bailarina Isadora Duncan

Una vida marcada por la tragedia: Así murió la bailarina Isadora Duncan

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado

Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Te extraño papito": El triste mensaje de la hija del actor Eduardo Serrano tras su muerte

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

Estremecedor: Así se despidió la viuda del activista Charlie Kirk frente a su ataúd

Estremecedor: Así se despidió la viuda del activista Charlie Kirk frente a su ataúd

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Noticias Relacionadas

Al Dia

Acción Democrática conmemora 84 años de trayectoria política en Venezuela

Fue fundado en 1941
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo inicia jornada de identidad “Soy Venezolano”

El alcalde Gian Carlo Di Martino dio inicio a la primera jornada de identidiad con atención a 200 niños de la parroquia Idelfonso Vásquez
Salud

Esmaltes de uñas tienen sustancias tóxicas peligrosas para la salud

La Unión Europea prohíbe el uso de un ingrediente químico clave presente en algunos esmaltes de uñas en gel y otros productos cosméticos.
Al Dia

Plaza San Pedro del Vaticano a reventar: Fanáticos esperan inédito concierto para ver a Karol G

En el evento también participarán el tenor italiano Andrea Bocelli o los estadounidenses John Legend y Pharrell Williams.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025