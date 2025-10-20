Acribillaron a hombre cuando estaba junto a su hijo comprándole un helado en Sur del Lago

Dos sicarios acribillaron a un hombre cuando estaba con su hijo comprándole un helado, en la parroquia Encontrados, municipio Catatumbo del Sur del Lago, en Zulia.

La víctima, identificada como, Abrahán Yoendry Parra Vega, de 41 años de edad, recibió más de siete impactos de bala. El tiroteo, ocurrido la noche del domingo 19 de octubre, llenó de terror la zona y sus vecinos decidieron refugiarse en zonas cercanas.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar del hecho, dos hombres en moto lo interceptaron. Uno de ellos se bajó del automotor y apartó al niño de su padre, disparándole en la cara, cuerpo y brazo izquierdo, según reseñó el reportero gráfico, Alfredo Gutiérrez.

Aunque Parra Vega fue trasladado de inmediato al Hospital I "Dr. Roque Alvarado", falleció poco después debido a la gravedad de las heridas. Parra era conocido con el seudónimo "Condorito".

Luego del ataque, funcionarios policiales acudieron al lugar y acordonaron la escena. Hasta la llegada de los peritos de criminalística adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas CICPC DM San Carlos de Zulia, la hipótesis preliminar apunta a un presunto ajuste de cuentas, aunque el móvil no ha sido confirmado por las autoridades.

