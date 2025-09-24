Activan Áreas de Defensa Integral para reforzar seguridad en cada estado del país

El gobierno del presidente Nicolás Maduro publicó el Decreto n.° 5.164 en la Gaceta Oficial n.° 6.929-E con fecha del 22 de septiembre, en la que establece la activación de las Áreas de Defensa Integral (ADI) de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) adscritas a las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), en todos los municipios de Venezuela.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, esta medida tiene como objetivo emprender operaciones para la defensa integral de cada jurisdicción, con el fin de reforzar la seguridad en el país a propósito del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

“El Estado tiene la obligación de preservar la integridad territorial, soberanía, seguridad, defensa, identidad nacional, diversidad y el ambiente, consagrando el territorio venezolano como una zona de paz. En tal sentido, el espacio geográfico nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional”, se lee en el decreto presidencial.

Además, el texto agregó que el Estado venezolano se apega al Derecho Internacional Público para la solución pacífica de las controversias con otros países.

El Decreto puntualizó que las ADI, ZODI y REDI son espacios creados para neutralizar los posibles riesgos y amenazas, de diversa naturaleza, que puedan afectar la seguridad regional y del país a través del despliegue de efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el territorio.

La ejecución inmediata de esta medida quedó a cargo del Ministerio para la Defensa y quedaron derogados los Decretos N° 401 y 403 del 17 de septiembre de 2013, publicados en la Gaceta Oficial N° 40.252 de la misma fecha; mediante los cuales se crearon las Zonas Operativas de Defensa Integral en el país.

