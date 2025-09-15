Lunes 15 de septiembre de 2025
Activan en el Zulia una región de vigilancia integral para amenazas aéreas desde la cabecera del Puente sobre el Lago

Se bloquearon vías acuáticas "realizadas por los grupos dedicados al narcotráfico que pretendían utilizar" el territorio venezolano.

Por María Briceño

Activan en el Zulia una región de vigilancia integral para amenazas aéreas desde la cabecera del Puente sobre el Lago
El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Zulia (ZODI), general de división Javier Enrique Magallanes, informó que fue activada una región de vigilancia y control para la detección de amenazas aéreas desde la cabecera del Puente sobre el Lago de Maracaibo, general Rafael Urdaneta.

De acuerdo con lo descrito por el general Magallanes, la Operación Independencia 200: Resistencia Activa y Ofensiva Permanente se "estableció una defensa de punto, con medio de corto alcance, en el puente general Urdaneta e instalaciones estratégicas en el territorio".

Asimismo, fue ensayada una "emboscada integral con medio de mediano alcance en la Base Aérea Rafael Urdaneta para la impunidad del enemigo" junto a la fuerza de tarea conjunta integral Cangrejo. Además se desarrollan labores de patrullaje lacustre que arrojaron como resultado la incautación de dos embarcaciones y cinco motores fuera de borda.

Se bloquearon vías acuáticas "realizadas por los grupos dedicados al narcotráfico que pretendían utilizar" el territorio venezolano.

Estas labores de la Operación Independencia 200 garantizan "la seguridad del tráfico marítimo desde el golfo de Venezuela hasta la salida del sector puerto pesquero", aseguró el general Magallanes.

Por su parte, el director conjunto de las Fuerzas Especiales del Comando Estratégico Operacional, en el estado Zulia, Julmer Ochoa, ofreció un balance en el contexto de la Operación Independencia 200, en la Zona Binacional de Paz N.°1, de acuerdo con el cual hay 25 mil efectivos desplegados que desarrollan operaciones de lucha contra los grupos TANCOL.

Se mantiene una vigilancia permanente y de aproximación en la Sierra de Perijá para evitar la siembra de la planta de coca en territorio nacional.

Estás labores de vigilancia, que implican recorridos a través de los ríos y el sistema de montañas de la sierra (extensión de la Cordillera de los Andes en el Zulia) se coordinan con el Ejército de Colombia que hace lo propio en su territorio.

Noticia al Día/Información de Últimas Noticias

