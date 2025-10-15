Miércoles 15 de octubre de 2025
Activan ODDI en Caracas y Miranda con 27 acciones territoriales

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello dijo que este despliegue tiene el objetivo de garantizar la tranquilidad de todos los venezolanos

Por Candy Valbuena

Activan ODDI en Caracas y Miranda con 27 acciones territoriales
Foto: VTV
Este miércoles, 15 de octubre en horas de la madrugada, se efectuó la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en Caracas y Miranda, como parte de la Operación Independencia 200 para garantizar la paz y defensa territorial del país.

El operativo estuvo encabezado por la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez y en Miranda el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

En ese sentido, Meléndez indicó que tras la activación de los ODDI en Caracas se cumple con las 27 acciones territoriales a las que dio inicio el presidente Nicolás Maduro. “En Caracas las acciones territoriales las vamos a trabajar en este despliegue que haremos para preservar las fuerzas y los medios de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”, expresó.

Agregó que en Caracas se desarrollarán operaciones de mantenimiento del orden público al tener bajo control actividades con los órganos de seguridad ciudadana, Protección Civil (PC), Bomberos de Caracas y cuerpos policiales, todos en un mismo objetivo.

Por su parte, Cabello desde el municipio Sucre del estado Miranda, detalló que se estarán chequeando durante todo el día las 27 tareas que ordenó el Jefe de Estado. "Debemos revisar, debemos verificar y corregir lo que tengamos que corregir, hay que cuidar los detalles", dijo.

El también Ministro de Interior, Justicia y Paz agregó que este despliegue tiene el objetivo de garantizar la tranquilidad de todos los venezolanos y las venezolanas.

Lee también: Delcy Rodríguez revisó los progresos del Plan de Producción de Petróleo y Gas 2025 

Noticia al Día/Con información de VTV

Muerto hombre al impactar su vehículo contra un poste en la avenida 40 de San Francisco

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Jorge "Tuto" Quiroga se posiciona como el referente del nuevo capítulo político en Bolivia

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Fiesta deportiva en San Francisco: "Estrellas de Seguridad" se enfrenta a "Glorias Deportivas del Zulia" este sábado

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

La reina "Chokoblackie": De Venezuela para el mundo

Falleció el cantante estadounidense D'Angelo de R&B ganador del Grammy

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Jackson Chourio conectó cuadrangular en segunda derrota de Cerveceros ante Dodgers

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Usuarios denuncian que Cashea restringió beneficios

La Filarmónica de Los Ángeles celebra el legado del maestro Dudamel

Atención usuarios: Estas son las restricciones viales por trabajos de asfaltado en Maracaibo y San Francisco para este miércoles 15-Oct

