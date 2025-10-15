Activan ODDI en Caracas y Miranda con 27 acciones territoriales

Este miércoles, 15 de octubre en horas de la madrugada, se efectuó la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en Caracas y Miranda, como parte de la Operación Independencia 200 para garantizar la paz y defensa territorial del país.

El operativo estuvo encabezado por la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez y en Miranda el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

En ese sentido, Meléndez indicó que tras la activación de los ODDI en Caracas se cumple con las 27 acciones territoriales a las que dio inicio el presidente Nicolás Maduro. “En Caracas las acciones territoriales las vamos a trabajar en este despliegue que haremos para preservar las fuerzas y los medios de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”, expresó.

Agregó que en Caracas se desarrollarán operaciones de mantenimiento del orden público al tener bajo control actividades con los órganos de seguridad ciudadana, Protección Civil (PC), Bomberos de Caracas y cuerpos policiales, todos en un mismo objetivo.

Por su parte, Cabello desde el municipio Sucre del estado Miranda, detalló que se estarán chequeando durante todo el día las 27 tareas que ordenó el Jefe de Estado. "Debemos revisar, debemos verificar y corregir lo que tengamos que corregir, hay que cuidar los detalles", dijo.

El también Ministro de Interior, Justicia y Paz agregó que este despliegue tiene el objetivo de garantizar la tranquilidad de todos los venezolanos y las venezolanas.

Noticia al Día/Con información de VTV