Martes 28 de octubre de 2025
Al Dia

Activan servicio de agua en estas tres parroquias de Maracaibo y San Francisco

Habitantes de las parroquias Marcial Hernández y Domitila Flores del municipio sureño recibirán el servicio de agua, así como los habitantes de la parroquia Luis Hurtado Higuera, en Maracaibo para abastecer la primera etapa de Zona Industrial, Los Robles y San Javier.

Por Candy Valbuena

Foto: RRSS
Este martes, 28 de octubre la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el cronograma de abastecimiento ‘El Silencio’ para atender la demanda de agua en tres parroquias del municipio San Francisco y Maracaibo.

Vecinos de varios sectores de las parroquias Marcial Hernández y Domitila Flores del municipio sureño recibirán el servicio de agua.

De igual modo, recibirán el servicio hídrico los habitantes de la parroquia Luis Hurtado Higuera, del municipio Maracaibo para abastecer la primera etapa de Zona Industrial, así como los sectores Los Robles y San Javier.

Además de la atención especial que brinda Hidrolago en los centros de salud aledaños y esta ocasión le corresponde al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) El Callao.

Foto: Hidrolago

Noticia al Día

