Activan servicio hídrico en cinco parroquias de Maracaibo

La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó desde este miércoles, 14 de mayo el Servicio Juana de Ávila/Plaza de Todos, para atender la demanda de agua en cinco parroquias de la capital zuliana.

Habitantes de diferentes sectores de las parroquias; Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, Francisco Eugenio Bustamante e Idelfonso Vásquez reciben el servicio hídrico.

Además de la atención especial que brinda Hidrolago en los centros de salud aledaños que son: Hospitales Adolfo Pons, Militar, Especialidades Pediátricas, CDI San Jacinto y CAF.

Foto: Hidrolago

Lee también: Estas son las nueve parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Noticia al Día