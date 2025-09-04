Activan UCI y Unidad de terapia intensiva neonatal del Hospital de Cabimas a través del Plan Cayapa de la Salud

Luego de supervisar y comprobar la culminación de los trabajos de rehabilitación de las unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital General de Cabimas Dr. Adolfo D’Empire, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera instruyó este miércoles, 3 de septiembre, la activación de ambos servicios que permitirá salvar vidas, en los adultos y en recién nacidos.

El gobernador Caldera informó que el pasado martes fueron instalados cuatro ventiladores de la UCI y que esta unidad tiene cupo para ocho pacientes que requieran de atención especializada y vigilancia continua, bien sea por enfermedades o lesiones graves que ponen en riesgo su vida.

La puesta en servicio de estas unidades se realizó mediante el Plan Cayapa de la Salud, impulsado por el jefe del Ejecutivo regional, en conjunto con el Gobierno Nacional, y el ministerio para la Salud, cumpliendo con el compromiso de ofrecer servicios de salud de calidad, gratuita y especializada.

El gobernador estuvo junto a la primera dama del Zulia, Roselyn López de Caldera; el alcalde de Cabimas, Frank Carreño; la autoridad y secretaria de Salud del Zulia, Noly Fernández; la presidenta de Fundasalud, Luz Caldera; la directiva del centro hospitalario encabezada por Luisa Colina y Jacqueline Carrasco, personal médico, de enfermería, camilleros y camareros.

Todo listo para el Plan Quirúrgico Nacional

“Estamos en la batalla por la salud y la vida. Este es un logro del Gobierno Bolivariano, donde se salvan vidas”, expresó el mandatario zuliano al mencionar el personal profesional de alta capacidad que ofrece sus servicios con vocación.

Manifestó que igualmente estarán listos los pabellones de este nosocomio, para el arranque del Plan Quirúrgico Nacional en esta ciudad, donde ya se tiene prevista la intervención de 200 pacientes con cataratas.

