Actor Juan Soler fue hospitalizado de emergencia tras sufrir cansancio extremo

El martes 16 de septiembre, se reportó que el actor Juan Soler fue hospitalizado de emergencia debido a un presunto riesgo de infarto.

De acuerdo con la revista TVNotas, el protagonista de ‘Cañaveral de Pasiones’ tenía cansancio, falta de aire y dolor en brazos en medio de las grabaciones de un reality show.

Aunque el episodio aún no se ha emitido por la cadena Telemundo, ya está confirmado que Juan Soler abandonó ‘Top Chef VIP’ por problemas de salud. Sin embargo, el propio actor argentino aclaró que su salida no se debe a una condición cardiaca, sino por motivos de agotamiento o como él mismo lo calificó: “cansancio extremo”.

Para acallar rumores sobre su salud actual, el artista de 59 años accedió a una videollamada en el programa ‘Sale el Sol’, de Imagen Entretenimiento e informó: “Se le denomina burnout, es agotamiento extremo, acompañado de un mal cuidado”.

El actor solicitó asistencia médica y lo trasladado de emergencia al hospital donde, según reportes, estuvo en riesgo de un preinfarto.

Tras lo que sucedió, y de acuerdo con declaraciones de un amigo del actor, Juan Soler decidió abandonar el programa.

Al actor ya le dieron de alta y se encuentra acompañado de su hija y su novia Paulina Mercado. Hasta el momento, ni Juan Soler ni su familia han hecho declaraciones al respecto.

Noticia al Día/TVNotas