Actriz Brigitte Bardot, hospitalizada por una enfermedad grave

La legendaria actriz y cantante francesa Brigitte Bardot fue hospitalizada en la ciudad de Toulon y está recibiendo tratamiento por una enfermedad grave, informa Nice-Matin.

Según el medio, la actriz de 91 años fue operada en el hospital privado de Saint-Jean, donde se encuentra desde hace ya tres semanas. Se espera que Bardot reciba el alta hospitalaria dentro de unos días, pero actualmente su estado sigue siendo preocupante.

Bardot es conocida por sus papeles en las películas ‘Y Dios creó a la mujer’, ‘Le Mépris’ y ‘Viva María!’. La estrella francesa actuó en 47 películas y grabó más de 60 canciones.

Noticia al Día/RT