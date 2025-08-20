Acusan a Priscilla Presley de intentar matar a su hija para recuperar control de la fortuna de Elvis

Priscilla Presley enfrenta una nueva demanda civil millonarias por 50 millones de dólares, presentada el 11 de agosto en la Corte Superior de California por sus ex socios Brigitte Kruse y Kevin Fialko.

Según la acusación, la actriz de 80 años habría acudido al hospital donde estaba su hija Lisa Marie Presley y desconectó el soporte vital antes de que su nieta Riley Keough pudiera llegar. Todo esto, pese a una presunta orden de mantenerla con vida, además de supuestas maniobras para modificar acuerdos familiares tras su fallecimiento.

La querella también sostiene que, tras la muerte de Lisa Marie, Priscilla habría eliminado el riesgo de perder el control del fideicomiso y buscó quedarse con la administración de Graceland, la icónica mansión de Elvis Presley en Memphis

Por su parte, el abogado de Priscilla, Marty Singer, calificó la demanda como «una de las más vergonzosas, absurdas y sin fundamentos» que ha visto en toda su carrera.

Noticia al Día/ elrockescultura