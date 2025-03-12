La dirección seccional del partido Acción Democrática (AD) en Resistencia, en el estado Zulia, aprobó expulsar de sus filas al presidente del Concejo Municipal del municipio San Francisco, José Javier Martínez.

"Esta decisión está plenamente fundamentada, por contravenir directrices emanadas del Comité Ejecutivo Nacional de AD en Resistencia, liderado por Henry Ramos Allup, en cuanto a la decisión de nuestro partido de no participar en las elecciones de Gobernadores, Diputados a la Asamblea Nacional y Consejos Legislativos de los estados hecha pública en comunicado emitido el día 23 de febrero del 2025″, se lee el comunicado.

En dicho documento, el Comité Ejecutivo Nacional de AD dio a conocer que, para tomar esa decisión de NO PARTICIPACIÓN en las elecciones, se consultó a la dirigencia de todo el país para que operara el mecanismo democrático. Participaron 1.129 parroquias, 332 municipios y las 25 seccionales políticas de AD en Resistencia. Allí, se determinó que «no existen ni las garantías ni los mecanismos idóneos para concurrir a estos comicios».

«El desconocimiento a la voluntad ciudadana del resultado contundente del 28-J, la opacidad del registro electoral, la convocatoria contra los lapsos establecidos en la ley, la existencia de presos políticos, las inhabilitaciones de candidatos y partidos, la persecución contra activistas que participan en las campañas, la confiscación de tarjetas de partidos a través de decisiones judiciales y administrativas, entre muchas otras circunstancias, fueron razones aducidas por los compañeros consultados en los que sustentan su decisión para no participar.

Los resultados de esta consulta fueron contundentes en cuanto a que nuestro partido NO DEBE PARTICIPAR y así debe ser acatado por nuestros militantes y dirigentes.



José Javier Martínez, quien funge actualmente como presidente del Concejo municipal por Acción Democrática en dicho municipio, en la sesión del CLEZ en conmemoración al Día de la Juventud, siendo el orador de orden actuó con premeditación y alevosía, tanto en su discurso como en posteriores declaraciones a los medios de comunicación, DESCONOCIENDO la decisión del comité ejecutivo nacional del partido ANUNCIANDO que participaría en el cuestionado proceso y fue capaz de anunciar que no tenía temor de ser EXPULSADO del partido por la posición asumida EN CONTRAVENCIÓN A LA DECISION DEL CEN DE NO PARTICIPAR.

Este acto de indisciplina no podía tener otra respuesta que la decisión tomada este 11 de marzo 2025, por la mayoría calificada del CES de AD- Zulia de EXPULSAR de las filas del partido al precitado Concejal y, en consecuencia, de su cargo de Secretario municipal por AD en Resistencia en el Municipio San Francisco.



Ante todas estas evidencias que comprometen la disciplina y sentido de pertenencia a la organización política que lo postuló y le permitió obtener un importante cargo de representación popular, refuerzan la decisión de separar de las filas de AD en Resistencia al Concejal José Javier Martínez.

Noticia al Día/comunicado AD