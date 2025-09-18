Adamari López ya habla maracucho y también otros acentos venezolanos

La reconocida actriz y animadora puertorriqueña Adamari López cautivó a sus seguidores al demostrar su cercanía con la cultura venezolana en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En el clip, la presentadora se animó a usar expresiones típicas de distintas regiones del país, como el popular “¡Naguarà!” de Barquisimeto, el maracucho “¡Ajá vale!, ¡que molleja! y el caraqueño “¡Conchale vale!”, generando una ola de reacciones positivas entre sus fanáticos venezolanos.

Además de las frases, Adamari hizo referencia a uno de los íconos gastronómicos más queridos de Venezuela: la reina pepiada, una arepa rellena de pollo y aguacate que representa la mezcla perfecta entre sabor y tradición.

El gesto fue recibido con entusiasmo por usuarios en redes sociales, quienes destacaron su espontaneidad y el cariño con el que se acercó a las costumbres del país. Muchos comentaron que “se ganó el corazón de los venezolanos” y celebraron que figuras internacionales reconozcan y valoren la riqueza cultural de Venezuela.

Este tipo de interacciones refuerzan los lazos entre comunidades latinas y demuestran cómo el lenguaje, la comida y las expresiones populares pueden cruzar fronteras con alegría y respeto.

Noticia al Día