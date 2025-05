Adele vive emotivo momento al encontrarse con Céline Dion entre el público asistente, en un concierto que daba en Las Vegas

En un video compartido en la red social X, se observa cómo la estrella Adele se aproxima a Céline Dion , quien estaba acompañada de sus hijos Nelson y Eddy Angélil, de 14 años; durante un concierto que brindó la multinstrumentista británica el sábado 26 por la noche en Las Vegas. Al llegar, ambas cantantes se abrazaron visiblemente conmovidas.

Durante el encuentro, la artista canadiense sujetó la cara de la cantautora y le dio un beso en la mano. Tras unos instantes, la intérprete británica regresó al escenario con lágrimas en el rostro, mientras Dion se limpiaba los ojos.

Foto: Cortesía

Adele vivió ese emotivo momento al encontrarse con Céline Dion entre el público durante el concierto que brindó el sábado por la noche en Las Vegas.

Mientras interpretaba “When We Were Young”, la cantante británica notó la presencia de Dion en un palco lateral del Colosseum en el Caesars Palace.

Este encuentro representa una “vuelta al círculo completo” en la relación entre ambas cantantes, ya que en 2018 Adele asistió a un concierto de Dion en el Colosseum y la visitó tras bastidores.

En aquella ocasión, la intérprete de “My Heart Will Go On” compartió una publicación en Instagram tras el evento en la que dijo: “No pude hacer todos mis conciertos, ¡pero me encantó que Adele asistiera a uno de ellos… ¡La quiero mucho!”.

Con información Infobae