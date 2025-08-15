Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Una adolescente de 13 años de la comunidad indígena wayúu, reportada como desaparecida, fue encontrada sana y salva en el municipio Rosario de Perijá después de una búsqueda de más de 30 horas.

La joven se extravió tras salir de su casa en el sector Sueños de Libertad para ir a una cañada cercana. Cuando su familia notó su ausencia, inició la búsqueda y, horas después, dio aviso a las autoridades. Equipos del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), Protección Civil, Bomberos y la comunidad local se unieron a las labores de rastreo.

Gracias al testimonio de un testigo, la búsqueda se orientó hacia sectores vecinos. La adolescente fue localizada a la una de la madrugada en una casa donde había buscado refugio. Fue trasladada a la sede policial del Centro de Coordinación Policial Rosario, donde fue entregada a sus padres.

El Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes y el Ministerio Público tomaron conocimiento del caso.

Noticia al Día