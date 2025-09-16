Adolescente venezolana muere arrollada por un acosador ebrio en Nueva York

Una madrugada trágica sacudió a la comunidad latina en Nueva York. Jhoanny Sara Gómez Álvarez, fue brutalmente asesinada en el barrio de Elmhurst, Queens, luego de que un hombre en estado de ebriedad la embistiera intencionalmente con su vehículo.

La víctima tenía 16 años y era venezolana.

Según reportes policiales, el agresor, identificado como Edwin Cruz Gómez, de 38 años y nacionalidad mexicana, había acosado verbalmente a la joven, a su madre y a otros acompañantes con comentarios sexuales mientras se encontraban en las afueras de un bar.

Los compañeros de la adolescente se confrontaron con Cruz Gómez y este abordó su camioneta Chevy Suburban y arremetió contra el grupo, aplastando a la venezolana contra un pilar y dejando a su madre gravemente herida.

La joven murió en el lugar. Su madre, de 32 años, fue trasladada al Hospital Elmhurst y se encuentra en condición estable. El atacante fue detenido por la policía de Nueva York y enfrenta cargos de asesinato.

Noticia al Día / Notiguaro