Aerolínea israelí venderá cupos limitados en vuelos para abandonar ese país a partir del lunes 23-Jun

La aerolínea israelí ‘Israir’ venderá plazas limitadas en vuelos para abandonar Israel hacia varios países europeos a partir del lunes, 23 de junio, según informó el diario local The Times of Israel, citando a dicha compañía.

Los destinos a los que partirán los aviones de Israir son Atenas, Larnaca, Tbilisi, Budapest y Roma desde el aeropuerto internacional de Ben Gurion, próximo a Tel Aviv, que interrumpió su servicio a raíz del inicio de la guerra con Irán.

Siguiendo lineamientos de las autoridades

La aerolínea asegura que estas salidas se producirán siguiendo las directrices del Ministerio de Transportes y la aprobación de las autoridades, si bien dichos parámetros no se han hecho públicos.

Este sábado, la Autoridad de Aeropuertos de Israel aseguró que al país han llegado hoy 21 vuelos para repatriar a israelíes, la principal operación permitida hasta el momento. El viernes llegaron otros 26 vuelos, recogió la cadena 12 de la televisión nacional.

Además, Israel también está permitiendo la repatriación de sus nacionales en barcos fletados desde Chipre.

Bombardeos

Israel comenzó a bombardear Irán en la madrugada del viernes pasado señalando los avances en el programa nuclear de la república islámica y la amenaza que supone para el país su manufactura de misiles balísticos.

Desde entonces, la aviación israelí ha atacado infraestructuras militares (sistemas de defensa aérea, almacenes de misiles balísticos…) y plantas nucleares como las de Natanz o Isfahán, pero también ha matado a altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní, el Ejército de Irán o a científicos nucleares.

En Irán los ataques han causado ya más de 400 muertos, según el último recuento de las autoridades iraníes, de los que la mayoría eran civiles y al menos 54 eran mujeres o menores de edad. En Israel, los ataques con misiles en represalia de Irán han matado a 24 personas hasta ahora, todos civiles, según las autoridades israelíes.

Noticia al Día/Con información de EFE