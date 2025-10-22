Aeronave se estrella e incendia en Táchira

La mañana de este miércoles 22 de octubre, se dio a conocer un accidente aéreo en Táchira.

Al parecer, la aeronave YV 1443, que estaba por despegar en el aeropuerto de Paramillo, se estrelló e incendió, en las instalaciones del aeropuerto ubicado en la parroquia San Juan Bautista, de San Cristóbal, provocando la muerte de dos ocupantes.

Según reportes, el accidente ocurrió a las 9:52 am., al parecer la aeronave presuntamente presentó una falla mecánica al momento de intentar el despegue.

Unidades de Bomberos, Protección Civil Táchira y la PNB se encuentran en el lugar del siniestro.

La información la dio a conocer el medio Última Página en Táchira. Hasta los momentos ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, por lo que se esperan mayores detalles de esta nueva tragedia aérea.

Noticia al Día