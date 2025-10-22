Miércoles 22 de octubre de 2025
Aeronave se estrella e incendia en Táchira

Reportan dos fallecidos

Por Greily Nuñez

Aeronave se estrella e incendia en Táchira
La mañana de este miércoles 22 de octubre, se dio a conocer un accidente aéreo en Táchira.

Al parecer, la aeronave YV 1443, que estaba por despegar en el aeropuerto de Paramillo, se estrelló e incendió, en las instalaciones del aeropuerto ubicado en la parroquia San Juan Bautista, de San Cristóbal, provocando la muerte de dos ocupantes.

Según reportes, el accidente ocurrió a las 9:52 am., al parecer la aeronave presuntamente presentó una falla mecánica al momento de intentar el despegue.

Unidades de Bomberos, Protección Civil Táchira y la PNB se encuentran en el lugar del siniestro.

La información la dio a conocer el medio Última Página en Táchira. Hasta los momentos ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, por lo que se esperan mayores detalles de esta nueva tragedia aérea.

